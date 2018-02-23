تنافس قوي في أولى حلقات "منشد الشارقة الصغير 4"

الشارقة 24:

شهدت الحلقة الأولى من منافسات برنامج "منشد الشارقة الصغير" في نسخته الرابعة، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنافساً قوياً بين سبعة متسابقين، لحصد بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي.

وخطف بطاقتي التأهل في الحلقة الأولى من البرنامج التي بُثت مساء أمس الخميس، على شاشة تلفزيون الشارقة كل من المتسابق عبد الرحمن نبيل رجاء من مدرسة النور الدولية بالشارقة، والمتسابقة ريم عبد الله علي من مدرسة الثميد بالمنطقة الوسطى.

وأدى المتسابقان المتأهلان فواصل إنشاديه لاقت إعجاباً واستحساناً كبيرين من قبل الجمهور الذي تفاعل معهما، ونجح كل منهما في إقناع الجمهور ولجنة التحكيم التي تضم المنشد أحمد المنصوري، والمنشد أحمد الرضوان، والمنشد عبد الله الشحي.

ومن جانبه قدم عبد الرحمن رجاء لوحة إنشاديه استثنائية حيث بدأ بعد اعتلائه خشبة المسرح بدندنة شجية لأبيات من رائعة الشاعر محمود درويش "أحن إلى خبز أمي"، ونجح رجاء من خلالها في لفت ذائقة الجمهور ولجنة التحكيم، قبل أن يكشف بعدها وبأداء متميز قدرته الكبيرة على الأداء الطربي، ليتغنى بأنشودة "لغات العالم" للمنشد السعودي حمود الخضر.

فيما أبدعت المتسابقة ريم عبد الله علي، في أداء أنشودة "جنة الدنيا يا أمي"، للمنشدين عبد المجيد الدوسري، وعبد الرحمن الجابر، حيث كشفت عن خامتها الصوتية وموهبتها في الإنشاد، لترافق عبد الرحمن نبيل رجاء إلى الدور قبل النهائي كأول المتأهلين في هذه المرحلة.

وفي هذا الصدد قال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة الصغير: "عايشنا في أولى حلقات الدور الأول من منشد الشارقة الصغير في نسخته الرابعة تنافساً كبيراً بين المتسابقين، الذين نجحوا في تقديم أعمال حملت في طياتها مدلولات وقيماً إنسانية رفيعة، كما نجح المتسابقون في إبراز جماليات الصوت والأداء التي يتحلون بها، ونتطلع إلى أن يسير أداء المتسابقين في بقية الحلقات على ذات النسق".

وإلى جانب المتسابقين المتأهلين شارك في الحلقة الأولى من البرامج في نسخته لهذا العام كل من جميلة عبد الله عبد الرحيم من مدرسة الهجرة بكلباء، ومحمد صقر ناصر من مدرسة الفرقان النموذجية بالمنطقة الشرقية، وشوق نادر براك من مدرسة الوردية الخاصة بالشارقة، ومايد سعيد محمد من مدرسة عبد الرحمن الناصر بكلباء، وحلا حسين السيد من مدرسة الشارقة الدولية بالشارقة.

يشار إلى أن منافسات المرحلة الأولى من النسخة الرابعة لبرنامج منشد الشارقة الصغير ستقام خلال ثماني حلقات يحتضنها مسرح قاعة الزهري بجامعة الشارقة، وسيواصل تلفزيون الشارقة التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام بثها مساء الإثنين والخميس من كل أسبوع.

وسيكون محبو الفن الهادف والأصيل على موعد مع الحلقة الثانية التي ستبث يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 4 عصراً، ويوفر البرنامج فرصة للراغبين في التعرف على آخر أخباره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "توتير"، "إنستغرام"، و"سناب شات": @munshidsharjah.

ويستهدف "منشد الشارقة الصغير" الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للإعلام بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية، جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، من عمر 9-13 عاماً فتياناً وفتيات، من الذين يمتلكون أصواتاً عذبة وندية، وموهبة في الإنشاد، وحقق البرنامج في أعوامه الثلاثة الماضية، إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب، ما يعكس تفاعل الأسر والمؤسسات التربوية والتعليمية مع رؤية إمارة الشارقة الهادفة إلى تعزيز الفن الإنشادي.