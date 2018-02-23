مرعي الحليان: مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي إضافة للحركة الفنية بالدولة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قال الفنان الإماراتي الكبير مرعي الحليان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحفل في الوقت الحالي بالعديد من المهرجانات المسرحية، لافتاً إلى أن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، يشكل إضافة كبيرة للحركة الفنية في الدولة.



وأضاف الحليان في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المسرح الثنائي يعد لوناً فنياً له طابعه الخاص الذي يميزه، ويتفرد به المهرجان، ما يسهم في تنوع الطرح الإماراتي لأبي الفنون، بأنماط وأشكال متباينة تصب كلها في خانة تخدم الجمهور.



وأشار إلى أن مسرحية "فردة دماغ"، والتي شارك في تمثيلها مع المخرج والممثل إبراهيم سالم، في حفل افتتاح المهرجان، تعد عملاً يتناول الفروقات الطبقية في المجتمعات، وما يترتب عليها من تهميش يطال بعض الفئات، فضلاً عن تسليط الضوء على قضية هجرة العقول العربية.



واعتبر الحليان أن مؤلف العمل جاسم الخراز، لامس من خلال النص هذه القضايا الشائكة وانعكاساتها السلبية، لا سيما قضية هجرة المفكرين والعقول العلمية العربية إلى بلدان أخرى توفر لهم فرصاً مميزة، وآفاقاً أكثر رحابة للعمل.