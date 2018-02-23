مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي ينطلق بعرض "فردة دماغ"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت مساء الخميس، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، والذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الإمارة.



وشهد فعاليات اليوم الأول للمهرجان، الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، وسعادة عبد الله العويس عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة، وعدد كبير من ممثلي الدوائر الحكومية، وحشد جماهيري غفير من المسرحيين والفنانين من الضيوف من مختلف الدول العربية.



وتستمر فعاليات المهرجان، بالمركز الثقافي في مدينة دبا الحصن حتى 26 فبراير الجاري، بمشاركة خمسة عروض مسرحية من الإمارات وسلطنة عمان والمغرب والأردن ومصر.



وبدأت فعاليات اليوم الافتتاحي، بورشة للدكتور جان قسيس، نقيب الممثلين في لبنان، تحت عنوان "الإلقاء المسرحي"، والتي شارك بها جمع من الطلبة والممثلين والنقاد.



شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من الحضور، استعرض خلالها المحاضر عناصر الإلقاء المسرحي، وأهمية التمسك باللغة العربية السليمة، وبعض التطبيقات العملية للأداء.



واستمتع الحضور بالعرض الأول في الدورة الحالية للمهرجان، وتمثل في مسرحية من الإمارات بعنوان "فردة دماغ"، من تأليف جاسم الخراز، وتمثيل وإخراج إبراهيم سالم، ومرعي الحليان فادي.



سلط العرض المسرحي، الضوء على جملة من القضايا الشائكة في قالب درامي وكوميدي، من بينها الفوارق الطبقية وما تخلفه من تهميش لبعض فئات المجتمع، فضلاً عن تناول قضية هجرة العقول العلمية العربية واغترابها، ونال تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وإشادة جامعة من الفنانين والنقاد على هامش الندوة التطبيقية.



يتضمن المهرجان أيضاً 4 عروض مسرحية أخرى، وهي: "العرس الوحشي" من الأردن، وهو من تأليف فلاح شاكر وإخراج محمد الجراح، و"جون لينون لم يمت" من المغرب من تأليف وإعداد وإخراج عماد فجاج، و"الخلاص" من مصر، ومن تأليف وإخراج محمد مرسي، و"العاصفة" من السلطنة لمؤلفه ومخرجه عماد الشنفري.



كما يضم البرنامج الثقافي للمهرجان، عدداً من الورش النظرية والعملية، منها ورشة "المسرح مدرسة للتربية والتعليم"، تحت إشراف الكاتبة المصرية رشا عبد المنعم، و"التمثيل المسرحي بين التعبير والتفسير" بإشراف المصري د. علاء قوقة، و"الأزياء المسرحية: المصطلح ومفهومه"، للكويتية خلود الرشيدي.



كما يشهد ثاني أيام المهرجان، الذي يشارك فيه نحو مئة فنان وناقد من مختلف الدول العربية، إطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة لملتقى الشارقة للمسرح العربي، تحت شعار "الفضاء المسرحي: التوجهات الجديدة وآفاقها".