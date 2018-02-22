مسرح المجاز يستضيف النجم المعجزة عدنان سامي 2 مارس

الشارقة 24:

بعد مجموعة من العروض الرائعة التي قدمتها كوكبة من نجوم الموسيقى العربية والغربية، يستضيف مسرح المجاز، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يوم الجمعة، الموافق 2 مارس المقبل، النجم الهندي عدنان سامي.

ولد سامي ونشأ في لندن، وعرف منذ صغره بالطفل المعجزة، حيث تفوق في الموسيقى الغربية والهندية على حد سواء، وغنى أمام ألمع نجوم بوليوود في عدد من الأفلام البارزة، إلى جانب إطلاقه عدة ألبومات مستقلة ناجحة، مثل "أولويز يورز عدنان" (2000) و"تيرا تشيهرا" (2002)، و"تيري قسم" (2004)، و"كيسي دين" (2007) والعديد غيرها.

وفي حديثه عن عرضه المرتقب، قال عدنان سامي: "إنه متحمس جداً للغناء على خشبة مسرح المجاز في إمارة الشارقة، ووعد معجبيه بليلة لا تنسى".

ويجيد عدنان سامي عزف البيانو والتلحين والغناء، كما يتقن الموسيقى الكلاسيكية وشبه الكلاسيكية الهندية والغربية، وهو أول من عزف الموسيقى الكلاسيكية الهندية على البيانو بأسلوب ابتكره من خلال استخدامه "السنطور"، وهي آلة موسيقية هندية.

بدأ عدنان سامي العزف على البيانو في سن الخامسة، ولحن مقطوعته الموسيقية الأولى حين لم يتجاوز عمره التاسعة، وكان كلما زار الهند خلال إجازته المدرسية، تلقى دروساً في الموسيقى الكلاسيكية الهندية على يد بانديت شيفكومار شارما، واكتشفت أسطورة الغناء الهندية آشا بونسله موهبته النادرة حين كان في العاشرة من عمره خلال حفل موسيقي في لندن، وشجعته على بدء مسيرته الفنية.

منحت مجلة "كيبورد" الأميركية عدنان سامي، الذي يجيد العزف على أكثر من 35 آلة موسيقية، لقب أسرع عازف كيبورد في العالم، وهو صاحب مجموعة من أكثر الألبومات مبيعاً في تاريخ الهند، وفي مسيرته الفنية الممتدة عبر 32 عاماً، حاز عدنان سامي على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك جائزة "نيجار"، وجائزة أكاديمية "بولان"، ويعد عدنان سامي أصغر الحاصلين على جائزة "نوشاد" للتميز في الموسيقى.

ويعد مسرح المجاز الذي يحاكي في تصميمه المدرجات الرومانية الشهيرة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم فيه استخدام أحدث التقنيات، ما يعزز من مكانة الإمارة الفنية والثقافية والسياحية.

هذا واستضاف المسرح عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة وحسين الجسمي وأصالة وأنغام وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهما الكثير.