افتتاح الدورة 23 لمعرض مسقط الدولي للكتاب

الشارقة 24 – رويترز:

انطلقت الدورة الـ 23 من معرض مسقط الدولي للكتاب، مساء الأربعاء، بمشاركة 783 دار نشر من 28 دولة، تعرض نحو نصف مليون عنوان كتاب، على مدى 10 أيام.

ومن بين الدول المشاركة، الإمارات ومصر ولبنان والأردن والكويت والسعودية والبحرين وتونس والجزائر والمغرب وتركيا وإيران واليابان وباكستان وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة.

وقال وزير الإعلام العماني رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عبد المنعم بن منصور الحسني في كلمة الافتتاح "معرض مسقط الدولي للكتاب هو حالة معرفية إنسانية نقدم فيها الإنسان في وجهه الأجمل"، وأضاف "المعرض يمثل أيضاً حالة اقتصادية كما هو الحال في معارض الكتب الدولية، نحتفي بتدوير عدد من اقتصاديات المعرفة، فخلال الأيام القادمة ستلاحظون عدداً كبيراً من دور النشر من خلال تعاقداتها مع مؤسسات أو أفراد".

وتابع "وكما احتفينا في الأعوام الماضية بنزوى وصحار، نحتفي هذا العام بصلالة، مدينة التاريخ ورائحة الماضي الجميل".

وتحل مدينة صلالة العمانية، ضيف شرف الدورة الثالثة والعشرين للمعرض، ببرنامج ثقافي يعكس تاريخ المدينة وإسهاماتها في تطور حركة الفكر والثقافة بسلطنة عمان.

وكرم المعرض في حفل الافتتاح، ثلاث شخصيات ذات إسهامات بارزة في مجالات الدراسات والأنشطة الثقافية والفكرية في سلطنة عمان هم: الفنانة التشكيلية رابحة محمود والشاعر طارش قطن والخبير البيئي عبد الله بن سيف الغافري الأستاذ بجامعة نزوى.

ويشمل برنامج المعرض أكثر من 150 فعالية ثقافية، منها الندوات والأمسيات الشعرية وحفلات توقيع الكتب إضافة إلى أنشطة الطفل.

ومن أبرز هذه الفعاليات، ندوة للشيخة مي بنت محمد آل خليفة تتحدث فيها عن "تجربة مملكة البحرين في صون التراث واستثماره"، ومحاضرة لمكتبة ذاكرة عمان عن "تاريخ خزائن الكتب في عمان"، وندوة حول الرواية النسوية العمانية "التحولات وسؤال الخصوصية والمضامين".

كما يدشن المعرض في دورته الثالثة والعشرين، موسوعة عمان في التراث العربي، من تأليف هلال الحجري الأستاذ في جامعة السلطان قابوس.

ويخصص المعرض ندوة فنية للحديث عن الممثل الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، الذي رحل في الحادي عشر من أغسطس الماضي.

وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، إلى أن المعرض استقبل 826 ألف زائر في دورة 2017، مقارنة مع نحو 682 ألفاً في 2016.

وتستمر الدورة الثالثة والعشرون للمعرض بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حتى الثالث من مارس المقبل.