مهرجان المسرح الثنائي ينطلق الخميس في دبا الحصن

الشارقة 24 – وام:

تفتتح يوم الخميس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المسرح الثنائي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، بحضور أكثر من 100 ضيف ومشارك، ويتضمن العديد من الفعاليات المسرحية والثقافية والاجتماعية المحلية.

ويحفل المهرجان بالعديد من الأنشطة، منها عرض خمس مسرحيات من الإمارات وسلطنة عمان والأردن ومصر والمغرب، إلى جانب البرامج الفكرية والتدريبية والترفيهية، التي أعدتها اللجنة المنظمة للمهرجان، لتعميق بعده الثقافي وتعزيز مكانته لدى الجمهور.