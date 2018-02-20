"القصباء" توفر تجربة واعدة لعلماء المستقبل

الشارقة 24:

انسجاماً مع "شهر الإمارات للابتكار في الشارقة"، وفي إطار جهودها الرامية إلى توفير تجربة استثنائية لجميع أفراد المجتمع لا سيما الأطفال، تنظم "القصباء"، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، باقة من العروض التفاعلية، وورش العمل التعليمية، والأنشطة والفعاليات الترفيهية المخصصة للأجيال الناشئة، التي صُممت لتتماشى مع متطلبات الابتكار الشامل، بهدف غرس الأسس العلمية والتقنية في نفوسهم.

وتوفر "القصباء" للأطفال، من خلال هذه الفعاليات والأنشطة، باقة من الألعاب التعليمية الممتعة، والمحفزة، ما يتيح الفرصة أمامهم لتعلم جملة من العلوم النظرية، والتطبيقية المتعلقة بإعادة التدوير، والطاقة، ضمن ورش عمل "مختبر الابتكار"، بالإضافة إلى استكشاف التقنيات اللازمة لبناء مستقبل مستدام.



" كرنفال العلوم"

وينظم "متحف الشارقة العلمي" بالتعاون مع القصباء خلال شهر الإمارات للابتكار في الشارقة "كرنفال العلوم"، المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، حيث يقدّم لزوّاره الصغار وعائلاتهم، عروضاً تطبيقية لتجارب علمية متقدمة، بما يسهم في تعزيز روح الابتكار في داخلهم.



ويتعرف زوار القصباء على "المقعد الذكي"، صديق البيئة، الذي يعمل بالطاقة الشمسية، حيث يوفر أجهزة شحن لاسلكية، ومنافذ (USB) لشحن الهواتف النقالة، والألواح الذكية بسرعة عالية، بالإضافة للاتصال بالإنترنت.

وقال سلطان محمد شطاف، مدير القصباء: "في إطار حرصنا المتواصل على تنظيم الفعاليات المختلفة على مدار العام، عمدنا في القصباء إلى مواكبة شهر الإمارات للابتكار بإمارة الشارقة، إسهاماً في جمع أفراد المجتمع، خصوصاً الأطفال، ضمن حدث يفتح الآفاق أمامهم للتعرّف على أدق التفاصيل الخاصة بالابتكارات ومستجدات هذا القطاع، ليتسنى لهم تقديم الحلول المستقبلية والمساعدة على توسعة مداركهم وفق أسس علمية سليمة".



وتشمل باقة الأنشطة المنظمة خلال هذا الأسبوع "وسم الموزاييك التفاعلي"، الذي يتيح لعشاق التصوير الفوتوغرافي وللصغار استخدام أجهزتهم الذكية لصنع لوحة فنية مكونة من الصور التي يتم مشاركتها على الوسم التفاعلي (#AQInnovates)، حيث يلتقط الزوار صوراً للحظاتهم الجميلة في الوجهة خلال هذا الأسبوع، ويشاركوها على مختلف حسابات التواصل الاجتماعي (إنستغرام وتويتر)، وتجري طباعة هذه الصور تلقائياً على ملصقات يتم تركيبها يدوياً لجمعها في لوحة واحدة.