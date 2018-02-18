انطلاق "الرياض للكتاب" 14 مارس المقبل والإمارات ضيف شرف

الشارقة 24 – واس:



تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية بعنوان "الكتاب.. مستقبل التحول"، في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس 2018.



وأعلن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضيف الشرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018، مشيراً إلى أن اختيارها يأتي تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين وترسيخاً للروابط التاريخية بينهما، وللإرث العربي والإسلامي الكبير الذي تزخر به، ولما لها من إسهامات كبيرة في تعزيز الثقافة العربية والإسلامية من خلال المبادرات والفعاليات الثقافية.



ويعد معرض الرياض للكتاب، من أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة، والأكثر مبيعاً من بين المعارض العربية، وتشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، ويقدم أكثر من 80 فعالية ثقافية.



ويستضيف المعرض في كل عام دولة كضيف شرف، ويخصص جناح لهذه الدولة لتعرض تاريخها وأدبها وإصداراتها لزوار المعرض، وأيضاً يكون لها نصيب من الفعاليات والندوات الثقافية المصاحبة للمعرض ولضيوف الدورات السابقة.