تشارك فيه أكثر من 500 دار نشر

انطلاق "الرياض للكتاب" 14 مارس المقبل والإمارات ضيف شرف

  • الأحد 18, فبراير 2018 في 11:53 م
أعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عواد العواد اليوم الأحد، انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب لدورة هذا العام 2018 خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس، وأن دولة الإمارات ستكون ضيف شرف الدورة.

الشارقة 24 – واس:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية بعنوان "الكتاب.. مستقبل التحول"، في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس 2018.

وأعلن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضيف الشرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018، مشيراً إلى أن اختيارها يأتي تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين وترسيخاً للروابط التاريخية بينهما، وللإرث العربي والإسلامي الكبير الذي تزخر به، ولما لها من إسهامات كبيرة في تعزيز الثقافة العربية والإسلامية من خلال المبادرات والفعاليات الثقافية.

ويعد معرض الرياض للكتاب، من أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة، والأكثر مبيعاً من بين المعارض العربية، وتشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، ويقدم أكثر من 80 فعالية ثقافية.

ويستضيف المعرض في كل عام دولة كضيف شرف، ويخصص جناح لهذه الدولة لتعرض تاريخها وأدبها وإصداراتها لزوار المعرض، وأيضاً يكون لها نصيب من الفعاليات والندوات الثقافية المصاحبة للمعرض ولضيوف الدورات السابقة.