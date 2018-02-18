محمد بن فيصل القاسمي يفتتح معرض ملتقى الخط العربي المعاصر

الشارقة 24:



دشن الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، يرافقه معظم أحمد خان، السفير الباكستاني لدى الدولة معرض "ملتقى الخط العربي المعاصر"، بمستشفى الزهراء بمنطقة البرشاء بدبي.



حضر حفل الافتتاح عدد من أبناء الجالية الباكستانية في الإمارات والمسؤولين والمهتمين بالخط العربي.



وشرح الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، للزوار بعد قص شريط المعرض مضمون المعروضات التي تصل إلى 60 لوحة ما بين كلمات وعبارات ورسوم، وكان منها واحدة على شكل يدين بداخلهما العلمان الإماراتي والباكستاني تعبر عن متانة العلاقات بين الدولتين، إلى جانب أخرى كتب عليها كلمة "باكستان" باللون الأخضر وبأحد الخطوط المعاصرة.



وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي: "أنا من عشاق الخط العربي، ومغرم بهذا الفن منذ الصغر، خاصة تلك العبارات والكلمات التي تكتب بأشكال مميزة في المساجد، ودائماً ما كنت أبحث فيها وعلى جدرانها عن الخطوط المكتوبة بها، وأطالع الأشكال المختلفة لها، ودائماً ما أحاول الاستفسار من ذوي العلم عن أصل كل خط ونشأته وكيفية كتابته، وأنواعه والفروق بين الخطوط".



وحرص الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، على ترجمة الآيات والأحاديث والعبارات التي تتضمنها اللوحات إلى اللغة الإنجليزية.



من جانبه، أثنى السفير الباكستاني معظم أحمد خان على المعرض، وأعرب عن سعادته وإعجابه بالمعرض.



وفي ختام الافتتاح، كرم الشيخ محمد بن فيصل القاسمي السفير الباكستاني لدى الدولة بدرع، وشكره على حضور حفل الافتتاح، مؤكداً قوة العلاقات الإماراتية الباكستانية.



ويعتبر هذا المعرض الذي سيبقى في بهو المستشفى بصفة دائمة رسالة من الشيخ محمد بن فيصل القاسمي للعالم من خلال مختلف الجنسيات التي تزور "الزهراء" يومياً للتعريف بسماحة الدين الإسلامي، من خلال بعض الآيات القرآنية التي كتبها بشكل مميز على لوحات، أو بعض الأحاديث النبوية الشريفة، إلى جانب بعض الكلمات التي تنشر تعاليم الدين الإسلامي.