"الشارقة للتراث" يستقبل طلبة الدفعة الخامسة من برامج الدبلومات المهنية

الشارقة 24:

استقبل معهد الشارقة للتراث طلبة الدفعة الخامسة المسجلين في برنامج الدبلومات المهنية الخمسة، حيث بدأت المحاضرات، السبت.

ورحب المدير الأكاديمي في المعهد، الدكتور محمد حسن عبد الحافظ، بالدارسين، وأكد حرص المعهد على توفير البيئة المناسبة للمسار الأكاديمي والتعليمي والتدريبي، والوفاء بكل المتطلبات التي من شأنها إنجاح برامج الدبلومات المهنية.

ومن جانبها، شرحت الدكتورة بسمة محمد كشمولة، نائب المدير الأكاديمي في المعهد، تفاصيل العملية التعليمية للدفعة الخامسة.

وبعد اللقاء توزع الدارسون على القاعات الدراسية، حيث تلقوا محاضراتهم الأولى: مدخل إلى علوم المخطوط، مدخل إلى التراث الثقافي، الحرف والصناعات التقليدية، مدخل إلى علم المتاحف، مدخل إلى علم الإدارة والتنظيم، مدخل إلى إدارة المؤسسات الثقافية.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث:"نرحب بالطلبة والدارسين والباحثين الذين التحقوا معنا في الدفعة الخامسة، ونحن على ثقة بأن البرنامج سيشكل لهم قيمة مضافة على ما يمتلكونه من معلومات وخبرات وتجارب ثرية ومتنوعة، كما أننا نعي تماماً مدى جديتهم والتزامهم من أجل تطبيق ما سيتعلمونه في مواقع عملهم ومؤسساتهم، وهو ما يفرحنا ويسرنا بأننا أضفنا لهم ما يليق بهم وما يستحقونه".

وأضاف الدكتور المسلم: إنها 5 دبلومات مهنية في التراث، تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي، وتتّصل بالتراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، هي الدبلوم المهني في إدارة المؤسسات الثقافية، والدبلوم المهني في إدارة التراث الثقافي والجمع الميداني للتراث، والدبلوم المهني في إدارة المتاحف، والدبلوم المهني في التراث العمراني، والدبلوم المهني في ترميم المخطوطات والوثائق التراثية، وها نحن اليوم نستقبل الدفعة الخامسة من الدارسين، ما يؤشر على مستوى النجاح الذي تحقق عبر الدفعات السابقة.

ولفت المسلم إلى أن المعهد أقر برنامج الدبلومات المهنية في التراث، ليتكامل الجانب العملي والميداني مع الجانب الأكاديمي للمعهد، حيث يهدف إلى تهيئة وتدريب وتأهيل كوادر مهنية تعنى بحفظ التراث الخليجي والعربي، في ظل طموح المعهد إلى أن يكون المؤسسة المتخصصة، وطنياً وإقليمياً ودولياً في رفد الميدان الثقافي والتربوي والسياحي بأطر مزوَّدة بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة فعالة للتراث الثقافي وحفظه وصونه، وتعزيز الوعي بأهميته؛ من أجل دفع أجيال واعدة تسهم في بناء المعرفة الإنسانية، وتنمية الاقتصاد الثقافي.

كما أن لكل دبلوم مهني برنامجه الخاص ومساقاته ومواده الخاصة به، بالإضافة إلى مشروع تخرج عبارة عن حالة دراسية من واقع البيئة المحيطة، تتضمن أسئلة شاملة لجميع مساقات كل دبلوم مهني على حدة.

البرامج والمساقات:

مساقات الدبلوم المهني في ترميم المخطوطات والوثائق التراثية

مدخل إلى ترميم المخطوطات، والترميم اليدوي، والترميم الآلي، والمعالجة الكيميائية، والحفظ والتجليد والتغليف، والتصوير الرقمي والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى مشروع التخرج.

مساقات الدبلوم المهني في إدارة المتاحف

مدخل إلى علم المتاحف، والمتاحف في العالم، وتسجيل العناصر المتحفية وحفظها وعرضها، والصيانة الوقائية للمقتنيات المتحفية، ووسائل الاتِّصال في المتحف، ومدخل إلى التراث الثقافي، بالإضافة إلى مشروع التخرج.

مساقات الدبلوم في التراث العمراني

مدخل إلى التراث العمراني، وتاريخ الإمارات الآثاري والاجتماعي، وصيانة المباني التراثيَّة وترميمها، وإدارة مشروعات التراث العمراني، والتدريب الميدانيُّ على صيانة التراث العمراني، وصيانة الموادِّ العضوية وغير العضويَّة وترميمه، بالإضافة إلى مشروع التخرج.

مساقات الدبلوم المهني في إدارة التراث الثقافي والجمع الميداني للتراث

مدخل إلى علم التراث الثقافي، ومدخل إلى الحرف والصناعات التراثية، ومدخل إلى فنون الأداء الشعبي، واللهجات والفنون القولية الشعبية، واتجاهات ومناهج البحث في التراث الثقافي، والأنثروبولوجيا الثقافية، بالإضافة إلى مشروع التخرج، بالإضافة إلى أدلة العمل الميداني لجمع عناصر التراث الثقافي، وأدوات وتقنيات الجمع الميداني للتراث الثقافي، والكنوز البشرية الحية، وأسس تدوين المادة الميدانية وتوثيقها، واللهجات والفنون القولية الشعبية، والأنثروبولوجيا الثقافية، بالإضافة إلى مشروع التخرج.

مساقات الدبلوم المهني لإدارة المؤسسات الثقافية

مدخل إلى الإدارة والتنظيم، ومدخل إلى إدارة المنظمات الثقافية، وإدارة الموارد البشرية في المؤسسة الثقافية، وإدارة تسويق موارد التراث الثقافي، وقيادة المؤسسة الثقافية، والإدارة المالية لمشروعات التراث الثقافي، بالإضافة إلى مشروع التخرج.