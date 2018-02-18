متحف الشارقة للفنون يستضيف معرض "أشعار وتكوينات" مارس المقبل

الشارقة 24:

تستعد مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع متحف الشارقة للفنون لإطلاق معرض "أشعار وتكوينات" للفنانة الأردنية منى السعودي، وذلك في 7 مارس المقبل، بمتحف الشارقة للفنون.



يتضمن المعرض أعمال الفنانة منذ ستينيات القرن الماضي وصولاً إلى وقتنا الحاضر، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المنحوتات الحجرية التي عُرِفت بها السعودي، إضافة للوحات والرسومات، وأعمالٍ ورقية مستوحاةٍ من قصائد محمود درويش وأدونيس، وهو من تقييم حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون.



يسلّط المعرض، الذي يستمر لغاية 7 يونيو 2018، الضوء على معاينة منى السعودي للعلاقة المتواشجة بين المواد الطبيعية والشكل الحديث، وهي التي دأبت في أعمالها على استكشاف مفاهيم الاتصال بالنمو والخصوبة والجسد، من خلال تقديمها الحركة التركيبية وأشكالاً هندسية اصطلاحية.



وتتيح هذه التغطية الواسعة لمنحوتات الفنانة التعرّف بعمق على مسيرتها الجمالية والفكرية، والتي تتجلى على نحو خاص في عملها الفني المتسّم باستعمال مختلف أنواع وألوان الحجارة في المنطقة العربية، بما في ذلك: الرخام الأبيض والحجر الجيري الوردي والرخام الأخضر وحجر الديوريت الأسود.



وُلدت منى السعودي عام 1945، ودرست النحت في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس. وقد عُرفت السعودي على نطاق واسع بمنحوتاتها الحجرية، التي تستكشف العلاقة بين المادة الطبيعية والشكل الحديث، عدا عن خلقها الحركة في الأشكال الأساسية عبر التكرار، والتنويع في أبعادها أو تقاطعها مع بعضها.



وقد عُرِضت أعمالها في معهد العالم العربي، باریس (2012)، متحف سرسق، بيروت (1993 - 2011)، "الغرف الفسيفسائية" مؤسسة عبد المحسن القطان، لندن (2010)، معرض جاكاراندا للصور، عمان (2010)، بينالي القاهرة الدولي (2003)، "ورش العمل العربية"، اليونسكو، بيروت (2001)، متحف الوداية الرباط (1999)، دارة الفنون عمان (1995)، المتحف الوطني للمرأة في الفنون واشنطن، (1994)، معهد العالم العربي باريس (1987)، "كونستنيرنيس هوس" أوسلو (1981)، المتحف المشرقي موسكو (1979)، معرض الفن الدولي لفلسطين، بيروت (1979) ومتحف رودان، باريس (1978)، وغيرها.