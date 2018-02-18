العدد الجديد لـ "مراود" يحتفي بالصناعات الفخارية في العالم العربي

الشارقة 24:

صدر مؤخراً عن معهد الشارقة للتراث العدد الجديد من مجلة "مراود"، الذي احتفى بالصناعات الفخارية في الخليج والعالم العربي، واشتمل على مجموعة من المواضيع الثقافية والتراثية الغنية، التي أضفت عليه نكهة خاصة ومميزة، من بينها دراسة بعنوان "ذرب المعاني.. قراءة في المساجلات الشعرية التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ببعض معاصريه".

وجاء في افتتاحية العدد بقلم سعادة الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس التحرير: "صناعة الفخار واحدة من أقدم الصناعات التقليدية التي عرفها الإنسان منذ القِدَم، واستطاع من خلالها صِنَاعةَ أدواته من أوانٍ وصحونٍ وغيرهما، حيث كشفت التنقيبات الأثرية التي قِيم بها في مختلف إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة عن أوانٍ فخارية وكِسَرٍ خزفية تعود إلى حضارتي أم النار ووادي سوق".

وأشار سعادته إلى أن هذه الصناعة قد شَاعَتْ في الإمارات وذَاعَتْ حيناً من الزمن، واعتمد الإماراتيون على العديد من الأدوات المصنوعة من الفخّار، مثل: الخرس، والجرار، والجحلة أو "يحلة"، والخرص، والتنوّر، والخابية، والشربة، والأبريق الصغير يسمى "بلبل" والكبير "كراز" والأكبر "عسلية"، والقدر الفخاري، والبرمة، والدلة، والفنجان، المبخرة، وغيرها كثير.



وأضاف المسلم: "أفردنا في هذا العدد ملفاً خاصاً حاولنا فيه التعريف بتلك الصناعة العريقة اتساقاً مع شعار ملتقى الشارقة للحرف التقليدية "للفخار حكاية"، وقد اتسم الملف بالتنوع والثراء، حيث قدّمنا فيه تجارب مختلفة لصناعة الفخار في العديد من البلدان العربية، متتبعين مسيرة الفخار في الإمارات، ومناطق انتشاره، وأبرز الأدوات المصنوعة منه، وتجليات الفخار في الشعر النبطي، من خلال احتفاء الشعراء ببعض الأدوات المصنوعة من الفخار، مثل الدلة، والفنجان، والمبخرة".



ووثّق العدد الجديد من "مراود" الدورات السابقة للملتقى، انطلاقاً من الدورة الأولى التي انطلقت عام 2007، وانتهاء بالدورة العاشرة (2016)، بالإضافة إلى تتبع الأخبار والفعاليات التي نظمها معهد الشارقة للتراث في الفترة الماضية، والتي من بينها: مئوية الشيخ زايد.. قرن من الكفاح والعطاء، والورشة الإقليمية الثانية لمراجعة مكنز الفولكلور العربي، وأسبوع تراث جمهورية طاجيكستان، مع حصاد شامل لأبرز إنجازات المعهد في عام 2017.



وتناول العدد شذرات من سيرة القائد الرمز والشاعر الأعز، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونموذجاً من أبرز قصائده. كما استعرض العدد قصيدة احتفائية بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، وهي قصيدة مليئة بالإحساس والمشاعر الصادقة للشاعر عبد العزيز المبرزي الشويش.



وقدّم العدد إضاءة على قصيدة "زارني بعد العصر"، للشاعر عتيج بالرّوضة الظاهري، والتي غناها الفنان الراحل جابر جاسم، مازجاً بين جمال الحرف وروعة العزف. كما سلّط العدد الضوء على "فن الليوة"، الذي يعتبر واحداً من أقدم الفنون الشعبية التي جاءت إلينا من مدن الساحل الإفريقية، خاصة زنجبار وممباسة.



واشتملت أبواب العدد على مواضيع تراثية وثقافية في غاية الأهمية، منها: كنوز إماراتية، والسرد الروائي عند الراوي الشعبي السعودي عبدالله الفرحان نموذجاً، والأبنودي.. رحلة عاشق مفتون بالسيرة الهلالية، والحايك يحكي للأجيال.