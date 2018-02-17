الفنانة العالمية إميلي ساندي تخاطب جمهورها بالموسيقى في مسرح المجاز

الشارقة 24:



أحيت الفنانة البريطانية العالمية إميلي ساندي، الحائزة على أربع جوائز "بريت"، مساء الجمعة، وللمرة الأولى في إمارة الشارقة، أمسية موسيقية مميزة، أشعلت بها مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.



وأمتعت الفنانة، جمهور مسرح المجاز الذي تم إشغال مقاعده بالكامل، بعد نفاد جميع تذاكر الحفل، عبر تشكيلة مختارة من ألبومها "روايتنا للأحداث"، الذي احتل مكاناً ضمن أفضل عشرة ألبومات غنائية لمدة 63 أسبوعاً متتالياً، محطماً بذلك الرقم القياسي لفرقة "بيتلز"، وبيع منه ما يزيد على 4.6 مليون نسخة حول العالم، وألبوم "تعيش الملائكة"، الذي حقق أكبر مبيعات لألبوم في أسبوعه الأول لفنانة بريطانية منفردة خلال العام 2016.



وقدمت الفنانة البريطانية توليفة منتقاة من روائع إنتاجها الفني على مر السنين، لتأخذ بالجمهور في رحلة مليئة من المشاعر والأحاسيس والذكريات.



وبحضور قوي وأداء ملفت، خاطبت إميلي جمهورها بلغة الموسيقى، التي كانت محور عالمها منذ صغرها، وألهمت مسامع الجمهور الذي اكتظّ به المسرح بافتتاحها الأمسية بأغنية "مؤلم" وأغنية "الحرية".



وتميزت التوليفة الموسيقية للفنانة البريطانية المتألقة، بأنها تحمل الكثير من المعاني والتجارب العميقة خلفها، ما يجعل وقع الأغنية أقوى على المستمعين.



وشهدت الأمسية الغنائية تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من قبل الجمهور، الذين حضروا من مختلف دول العالم، حيث أشعلت الفنانة المتألقة إميلي ساندي مسرح المجاز بروعة تفاعل الجمهور مع موسيقاها.



وأخذت الفنانة البريطانية جمهورها في رحلة مليئة بالمشاعر والذكريات، من خلال تقديمها عرضاً موسيقياً على البيانو، استذكرت من خلاله بداياتها الموسيقية من خلال أغنيتي "المهرج" و"النهر"، حيث لاقت إميلي تجاوباً كبيراً من جمهورها الذي يتابعها منذ بدايات مسيرتها الفنية.



وقالت إميلي ساندي إنها تهدف من خلال موسيقاها وأغانيها، التي كانت نتاج الكثير من التجارب التي مرت بها في حياتها، أن تبث القوة في نفوس محبيها، مؤكدة أن الموسيقى لغة تواصل عالمية تقرب بين الناس وتجمعهم.



وشكرت الفنانة العالمية إميلي ساندي، إمارة الشارقة ومسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على حسن استضافتها، حيث عبرت عن إعجابها بالتنظيم الناجح والرائع الذي أسهم في إبراز هذا الصرح الثقافي المميز كوجهة فنية تعزز من مكانة الإمارة الفنية والثقافية.



وفي ختام الأمسية الموسيقية، كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفنانة إميلي ساندي، لإحيائها هذا الحفل المميز، الذي يعزز من سمعة مسرح المجاز كأحد المنابر الثقافية والفنية المهمة في إمارة الشارقة.



ويعد مسرح المجاز الذي يحاكي في تصميمه المدرجات الرومانية الشهيرة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم فيه استخدام أحدث التقنيات، ما يعزز من مكانة الإمارة الفنية والثقافية والسياحية.



هذا واستضاف المسرح عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة وحسين الجسمي وأصالة وأنغام وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهما الكثير.