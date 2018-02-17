برنامج تدريبي حافل في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

الشارقة 24:



يستضيف مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، وتنطلق دورته الثالثة، الخميس المقبل 22 فبراير الجاري، 4 ورش تدريبية موجهة لمشرفي المسرح المدرسي ولسواهم من المهتمين، وتهدف هذه الورش التي ستشمل حصصاً نظرية وعملية، إلى تقديم المعارف والمبادئ الأساسية لعناصر العرض المسرحي كالتمثيل والإلقاء والأزياء.



وتشرف على الورشة الأولى، وهي تحت عنوان "المسرح .. مدرسة للتربية والتعليم"، الكاتبة و"الدراماتورج" المصرية رشا عبد المنعم، التي تعمل مديرة لإدارة التدريب بالمجلس الأعلى للثقافة في وزارة الثقافة المصرية، والحائزة على العديد من الجوائز في مجال الكتابة المسرحية.



وتنظم الورشة في اليوم الأول للمهرجان ابتداءً من الساحة الخامسة بالمركز الثقافي لمدينة دبا الحصن.



أما الورشة الثانية فتنظم تحت عنوان "الإلقاء المسرحي"، ويشرف عليها الكاتب والمخرج المسرحي جان قسيس، نقيب الممثلين اللبنانيين، وهو أستاذ في كلية الفنون بالجامعة اللبنانية، كما يعرف كشاعر وإذاعي قدم العديد من البرامج في التلفزيون والراديو.



ويشارك الممثل المصري علاء قوقة في البرنامج التدريبي للمهرجان بالإشراف على ورشة "التمثيل المسرحي بين التفسير والتعبير"، وقوقة يعمل في صفة أستاذ مساعد بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وقد شارك بأدوار اساسية في العديد من الأعمال المسرحية، مثل "تحت التهديد" و"جوازة طليانى" و"من يخاف فرجينيا وولف" و"هنا أنتيجون"، و"يوم أن قتلوا الغناء"، و"مسافر ليل"، وفي التلفزيون شارك بأعمال عدة، مثل "سجن النسا" و"عائلة شمس"، و"فوق مستوى الشبهات" وسواها، وحاز على العديد من الجوائز في هذا المجال، محلياً ودولياً.



وتأتي الورشة الرابعة تحت عنوان "الأزياء المسرحية: المصطلح ومفهومه"، تحت إشراف خلود الرشيدي، التي تعمل بالمعهد العالي للفنون المسرحي في الكويت في صفة أستاذ مساعد في قسم الديكور المسرحي، والرشيدي حازت ماجستير في مسرح العرائس، و دكتوراه حول الخيال العلمي في مسرح الطفل.



وتشارك في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، 5 عروض هي "فردة دماغ" من الإمارات، و"العرس الوحشي" من الأردن، و"جون لينون لم يمت" من المغرب، و"العاصفة" من سلطنة عمان، و"الخلاص" من مصر.



كما يحتضن المهرجان الذي يختتم مساء يوم 26 فبراير، الدورة الـ 15 من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، الذي ينظم هذه السنة تحت عنوان "الفضاء المسرحي: التوجهات الجديدة وآفاقها" بمشاركة 11 باحثاً من الإمارات وبعض الدول العربية.