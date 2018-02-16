انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان نواكشوط للشعر العربي

الشارقة 24:



انطلق، الخميس، ببيت الشعر في العاصمة الموريتانية نواكشوط مهرجان نواكشوط للشعر العربي بدورته الثالثة، الذي يقام برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



حضر الحفل معالي محمد ولد الطالب ممثل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ووزير التعاليم العالي، سعادة الأستاذ عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، والأستاذ محمد القصير مدير الشؤون الثقافية بالدائرة، وأمين عام مجمع اللغة العربية الأستاذ أمين الجيلاني، والأستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، والأستاذ عبد الفتاح صبري مدير تحرير مجلة الرافد، إلى جانب حضور من المثقفين والشعراء والإعلاميين.



بدأ الاحتفال بعرض فني لفرقة فلكلورية موسيقية موريتانية في باحة بيت الشعر، تلتها كلمة دائرة الثقافة بالشارقة ألقاها الأستاذ محمد القصير، وكلمة لمدير بيت الشعر في نواكشوط الدكتور عبد الله محمد السيد، بعدها عرض تقريراً مصوراً عن نشاطات بيت الشعر، كما تضمنت الفعاليات قراءات شعرية بمشاركة الشعراء "سيد الأمين بناصر، أحمد الشيخ سعد، محمد المختار أبنو، الشيخ نوح، أما علي حاجب، السالكة المختار، المصطفى الدنبجه، باب رمضان، أبوبكر أباه الحسين، كيدي يورو، محمدن إسلمو، فاطمة محمد سعد بوه"، تلاها تكريم المشاركين.



ذكر الأستاذ محمد القصير في كلمته "نحتفي معكم بالشعر والشعراء واللغة، دعماً لها ومساندة للأدب، و لإدامة الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية، من هذا المشروع الذي انطلق من الشارقة لتأسيس بيوت للشعر في المدن والبلدان العربية، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كان ولا يزال مشروعاً فريداً في التاريخ العربي المعاصر، وأضاف القصير، إن بيوت الشعر العربية هي مثابة للتشجيع والرعاية والمساندة، والكشف عن الإبداع وخلق أجيال متواصلة لرفد نهر الشعر العربي بالابتكار.



كما قال محمد القصير في كلمته "جاء تأسيس هذا البيت في نواكشوط دليلاً باهراً على عمق العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفي إطار اهتمام القيادة الرشيدة في البلدين، جاءت الثمار مبشرة وعظيمة، فهنيئاً لنا هذه النجاحات التي تحقق في نواكشوط والأقصر والمفرق والقيروان والخرطوم وتطوان ومراكش.



هذا وعبر مدير بيت الشعر الدكتور عبد الله محمد السيد عن سعادته للنجاح الذي تميز به الافتتاح، وتجلى بالحشد الكبير الذي حضر وتفاعل مع هذا الحدث الثقافي السنوي، وأضاف إنها مناسبة وفرصة لتقوية الروابط وشد الأواصر بين الإمارات وموريتانيا، حيث يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تقويمها وترسيخها مع جميع الدول العربية الشقيقة، شاكراً سموه على كرمه الكبير لكافة الشعراء العرب ودعمه المستمر لهم وللمواهب الشابة، بالإضافة لدعمه لمهرجان نواكشوط للشعر العربي في دورته الجديدة، حيث احتضن بيت الشعر بمدينة نواكشوط منذ افتتاحه الشعراء الشباب، بالإضافة إلى المخضرمين، عبر أنشطة وفعاليات تدعم الأدب بأنواعه وتنمي المواهب، وتغذي الفكر، من خلال هذه الأنشطة.



وتتواصل فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 17 من فبراير 2018، في اليوم الثاني بأمسية شعرية، تليها توقيع أعمال أدبية "مجموعات شعرية وكتب نقدية"، كما تتضمن فعاليات اليوم الثالث ندوة نقدية "الشعر والعلوم الإنسانية"، يشارك فيها "د. يعقوب القاسم، د. محمد الأمين، د. عبد الله أحمد فال، د. سيدي محمد حد أمين"، تليها تكريم المشاركين في الندوة، وتتواصل فعاليات اليوم الثالث بقراءات شعرية لشعراء من موريتانيا.