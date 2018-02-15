انطلاق مهرجان خورفكان الثقافي 1 مارس المقبل

الشارقة 24 – وليـد الشيـخ:



عقدت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، صباح الخميس، مؤتمراً صحافياً على ضفاف شاطئ مدينة خورفكان للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان خورفكان الثقافي، والذي تنطلق فعالياته على ضفاف شاطئ خورفكان في الأول من مارس المقبل ولمدة يومين متتاليين.



وقال محمد صالح السويجي مدير إدارة الدائرة بالمنطقة الشرقية خلال المؤتمر الذي شارك به حشد من ممثلي وسائل الإعلام، إن المهرجان يأتي ضمن سلسلة برامج وأنشطة الدائرة الرامية لتعزيز الوعي وإحياء الموروث الشعبي، ضمن مشروع الشارقة الثقافي النابع من فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يحرص دائماً على تنشيط الحركة الثقافية بعموم الشارقة، وإثراء المنطقة الشرقية بالتنوع الثقافي.



وأوضح السويجي أن المهرجان يقدم توليفة غنية بكافة ألوان وأطياف الفلكلور والغناء والموسيقي والمسرح، لافتاً إلى أن رسالة وأهداف المهرجان تنضوي على إبراز القيمة التاريخية العريقة والممتدة لمدينة خورفكان وما تجسده الأسفار والصيد من تاريخ هذه المدينة الجميلة، مع تسليط الضوء على أبرز معالمها ومنها ميناء خورفكان، فضلاً عن صناعات عاش عليها الآباء والأجداد.



وأوضح مدير إدارة دائرة الثقافة بـ "الشرقية" إن المهرجان يحفل بالعديد من الفنون الشعبية الخليجية ومنها الفلكلور الإماراتي، والكويتي ممثلا في فن العرضة النجدية وفن الصوت، إضافة إلى مشاركة مميزة لفرق فنية من لبنان.



ولفت السويجي إلى أن المهرجان في نسخته الثالثة سوف يتضمن أوبريت درامي ضخم لمدة ساعة كاملة، ويحمل اسم "القفال"، إضافة إلى أوبريت آخر بعنوان "غرس زايد"، وعمل مسرحي لمسرح دبي الشعبي بعنوان "مسرحية حديقة الخير"، وغيرها الكثير من الفعاليات للفن التشكيلي والعروض البانورامية.



وعلى مدار يومين متتاليين سيكون الجمهور على موعد مع أمسيات شعرية مميزة بمشاركة نخبة من الشعراء من الإمارات ودول الخليج، ومنهم حمدان الدرعي، وداوود الشحي، وعبد الحميد الدوحاني، ومجد جباري، وناصر بن دهيم.