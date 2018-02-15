جمعية الناشرين الإماراتيين تدعم مشاركة نخبة من منتسبيها في "مؤتمر الناشرين 2018"

الشارقة 24:

في إطار التزامها بتوسيع فرص مشاركة أعضائها في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع النشر، دعمت جمعية الناشرين الإماراتيين مشاركة عدد من دور النشر الإماراتية المنتسبة إليها، في فعاليات الدورة الـ 32 من مؤتمر الناشرين الدوليين، التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع النشر من مختلف دول العالم.

وضمت قائمة الناشرين الذين شملتهم الرعاية إيمان بن شيبة، ممثل عن دار سيل للنشر، والدكتورة فاطمة البريكي، عن دار سما للنشر والإنتاج والتوزيع، وسلطان سيف المزروعي، عن دار السيف للنشر.

وشارك الناشرون الإماراتيون في سلسلة من الجلسات الحوارية، التي ناقشت جملة من القضايا المحورية المرتبطة بقطاع النشر ومنها الملكية الفكرية، وتحديات صناعة النشر وكيفية مواجهتها، والقرصنة، وفتحت هذه المشاركة المجال واسعاً أمام الناشرين للتعرف عن كثب على أحدث التطورات التي يشهدها القطاع، إلى جانب التواصل مع الناشرين الهنود وناشرين آخرين من مختلف أنحاء العالم، وفتح حوارات معهم حول القضايا المتعلقة بمجال سوق الكتاب.

وضمن مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في فعاليات مؤتمر الناشرين الدوليين، عقد أعضاء مجلس إدارة الجمعية اجتماعهم الخامس، حيث ترأست الشيخة بدور القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، الاجتماع بحضور: علي الشعالي، نائب رئيس الجمعية، ومحمد بن دخين، أمين الصندوق، وعلي بن حاتم، أمين السر، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وبحثوا خلال الاجتماع خطط الجمعية للمرحلة المقبلة، وآخر استعداداتهم للمشاركة في عددٍ من معارض الكتب المحلية والإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد قال سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: "يعتبر مؤتمر الناشرين الدوليين، أكبر حدث متخصص بالنشر على الصعيد العالمي، حيث يحظى بمشاركة واسعة من متخذي القرار في اتحادات النشر المحلية والإقليمية، والخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، وتأتي مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في فعالياته لهذا العام تماشياً مع حرص الجمعية على تعزيز حضورها في الفعاليات المهنية الخاصة بالنشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي".