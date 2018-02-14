عبد العزيز المسلم: سوق للفخار وندوة علمية خلال "الشارقة للحرف التقليدية"

الشارقة 24 - محمود سليم:

قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، إن النسخة الـ 11 من ملتقى الشارقة للحرف لتقليدية تركز هذا العام على حرفة الفخار، مشيراً إلى أنها حرفة قديمة في الدولة من ناحية الاكتشافات الأثرية، والتراث الثقافي.

وأوضح المسلم في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الملتقى يضم سوقاً للفخار، وورش تدريبة للصغار، بالإضافة إلى ندوة علمية على مدى يومين تناقش أوراقاً علمية تركز على صناعة الفخار في الخليج والجزيرة العربية.

وأشار إلى أن المنتدى يشمل معرضاً متخصصاً يستمر على مدار 3 أشهر حول تاريخ الفخار في الإمارات، موضحاً أن التجهيزات شملت إصدار 4 كتب علمية حول الفخار في الوطن العربي والعالم.

ويتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الأنشطة تستهدف المختصين والمهتمين بمجال التراث والحرف التقليدية، والمجتمع المحلي، وموظفي الحكومة المحلية في الشارقة، وطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة.