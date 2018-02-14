"بينالي الشارقة للأطفال" ينظم مزاداً فنياً خيرياً لدعم "اللاجئين"

الشارقة 24:

ينظم "بينالي الشارقة للأطفال"، يومي الخميس والجمعة المقبلين 15-16 فبراير، في "ذا ورك شوب" بدبي، مزاداً فنياً خيرياً صامتاً لـ 65 عملاً فنياً، أبدعتها أنامل الأطفال المشاركين في نسخته الخامسة، حيث سيتم التبرع بريع المزاد كاملاً لصالح كل من "مؤسسة القلب الكبير"، بهدف دعم الأطفال اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن، و"جمعية دار البر" في دبي.



ويأتي تنظيم المزاد تماشياً مع رؤية ورسالة "بينالي الشارقة للأطفال"، الذي درج عقب انتهاء كل دورة من دوراته على عرض اللوحات المشاركة فيه للبيع والتبرع بريعها لدعم قضايا خيرية وإنسانية، وعلى ذات النهج كان البينالي قد شارك في نوفمبر الماضي بالدورة التاسعة من معرض "فن أبوظبي"، وأقام في جناحه بالمعرض مزاداً فنياً خيرياً، عرض فيه 64 عملاً فنياً للبيع، وخصص ريعه لدعم الأطفال اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن عبر مؤسسة القلب الكبير.



ويصاحب المزاد الذي يقام على مدار يومين من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 9:00 مساءً، ورشة فنية تحمل عنوان "تطوير الإبداع والخيال لطفلك"، تقام على مدار يومين وتهدف إلى إبراز روح التعاون والتفاهم بين الأطفال، وتطوير الإبداع والخيال لديهم من خلال الرسم والقصص؛ تقدمها ماراثيه سواني، الخميس، ولورا فلاديتو، الجمعة.

وشارك في النسخة الخامسة من "بينالي الشارقة للأطفال" التي حملت شعار "عالم كبير بحدود خيالك" 785 طفلاً وطفلة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أطفال لاجئين في مخيم الزعتري بالأردن، وأطفال أيتام من "دار زايد الخير للأيتام" في جزر المالديف، حيث قدموا أمام الجمهور 376 عملاً فنياً، في 3 فئات هي البيئة، والتصاميم المعمارية، والفنتازيا والواقع.