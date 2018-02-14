"ثقافية الشارقة" تشارك بفعاليات معرض الدار البيضاء للكتاب

الشارقة 24:

تشارك دائرة الثقافة في الشارقة بالدورة الـ 24 لمعرض الدار البيضاء الدولي للنشر والكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية، في الفترة 8 – 18 فبراير 2018، بجناح يضم نماذج من مئات الإصدارات التي تنشرها إدارة الدراسات والنشر بالدائرة، وتشمل العناوين كافة حقول المعرفة.

وبالتوازي مع هذه المشاركة التي تأتي تلبية لدعوة وزير الثقافة والاتصال الأستاذ محمد الأعرج، تنظم دار الشعر بتطوان فعاليات ثقافية ضمن البرنامج الفكري للمعرض، حيث أقيمت أمسية شعرية موسيقية، الثلاثاء، بحضور سعادة الأستاذ عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، والأستاذ محمد القصير مدير الشؤون الثقافية بالدائرة.

شارك في الأمسية الشاعر حسن المطروشي من سلطنة عمان، وإدريس بلعطار من المغرب، والشاعرة فاطمة الزهراء بنيس، وعازفة القانون يسرى شهواد عازفة العود أمنية إسماعيلي.

وقد رحب الشاعر مخلص الصغير مدير دار الشعر بتطوان بحضور سعادة العويس والقصير، وأشاد بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء ورعاية ودعم بيوت الشعر في أقطار الوطن العربي، حيث انفتحت البيوت ودور الشعر على فضاءات الثقافة العربية.

حظيت قصائد الشعراء والعزف الموسيقي بتقدير وإعجاب الحضور الكثيف الذي واكب هذه الفعالية.