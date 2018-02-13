"مهرجان جامعة زايد السينمائي" ينطلق 26 فبراير

الشارقة 24:



تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، تقيم الجامعة الدورة التاسعة لـ "مهرجان جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط"، الذي تنظمه سنوياً كلية علوم الاتصال والإعلام بالجامعة، ويعقد هذا العام في الفترة من 26 – 28 من فبراير الحالي.



والجديد في هذه الدورة أنها ستُعقَد لأول مرة خارج مقر الجامعة، وفي الهواء الطلق، حيث يستضيفها "معرض 421" بمنطقة الميناء بأبوظبي، الشريك الرئيسي للمهرجان هذا العام، وذلك عبر ثلاث أمسيات متتالية تبدأ من السادسة وتنتهي في التاسعة والنصف مساء.



وتعزز هذه الخطوة التوقعات باستقطاب المهرجان لأعداد كبيرة من الجمهور من مختلف الشرائح لمتابعة العروض والمشاركة في الحوارات وورش العمل التي ستصاحبها، ما يوسع نطاق رسالة المهرجان ويدعم تحقيق أهدافه.



وتتميز الدورة الجديدة بارتفاع عدد الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان إلى 145 فيلماً تمثل 12 دولة.



ويعد هذا المهرجان الوحيد من نوعه المخصص لعرض تجارب سينمائية من إبداع الطلبة والتي يقدمونها إلى أقرانهم الطلبة في جامعات المنطقة.



وستتنافس الأفلام المشاركة على 8 جوائز موزعة على 8 فئات هي: الجائزة الكبرى، أفضل فيلم روائي، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم رسوم متحركة، جائزة "عام زايد"، "جائزة مهرجان جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط للتسامح، جائزة "تو فور 54" للمخرج الواعد، وجائزة أفضل عمل وثائقي إذاعي.



والجدير بالذكر أن المشاركة بالمهرجان، كما هي دائماً كل عام، محصورة فقط في الطلبة المسجلين في إحدى مؤسسات التعليم العالي منذ 15 شهراً على الأقل، حيث يحمل شعار "من الطلبة.. إلى الطلبة".



وستقوم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في الأمسية الختامية للمهرجان، بتكريم الفائزين، يوم 28 الجاري.



وقالت د. باميلا كريدون عميدة كلية علوم الاتصال والإعلام بالإنابة بجامعة زايد: "إننا نشعر بسعادة غامرة حيال دورة العام الحالي لمهرجان جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط، لا سيما وأنها تأتي في غمار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ "عام زايد"، ولذا نعتز بتخصيص جائزة في الدورة الحالية لفئة جديدة من الأفلام التي يتنافس من خلالها المشاركون هي جائزة "عام زايد".



وأضافت: "لقد بذلت طالباتنا أقصى جهودهن لإقامة مهرجان مميز يليق بمسيرته التي تتقدم إلى الأمام باستمرار منذ تسع سنوات. ونأمل أن يتمكن جمهور كبير من متابعة المهرجان ومشاهدة أعمال مخرجين عرب واعدين، وفي الوقت ذاته يستمتع بروعة معرض 421".



وبهذه المناسبة، قال فيصل الحسن، من معرض421: "يلتزم معرض421 بدعم المشهد الفني في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ونفخر بتسليط الضوء من خلال معرض421 على الفنانين الناشئين المبدعين على الصعيد المحلي والإقليمي وتوفير مساحةً يتفاعلون فيها مع شريحةٍ أوسع من الجمهور المحب للفنون. ولا شك أن الأفلام تُمثل وسطاً إبداعياً بالغ الأهمية، فمن خلالها يحكي صانعوها قصصاً مهمة بالنسبة لمجتمعنا. وتتيح استضافة النسخة السنوية التاسعة من مهرجان جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط في معرض421 فرصة للزوار لاستكشاف فن الرواية والسرد القصصي من منظور طلبة السينما الشباب الذين يمثلون جامعاتٍ من شتى أنحاء المنطقة".