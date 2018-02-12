المنتدى الإسلامي بالشارقة ينظم دورة تدريبية في الدراسات القرآنية

الشارقة 24:

ضمن أجندة فعاليات الثقافة الإسلامية في الشارقة، عقد المنتدى الإسلامي صباح اليوم الإثنين، برنامجاً علمياً تحت عنوان "دراسات قرآنية"، ويسعى البرنامج إلى تدريب المشاركين والمهتمين بالثقافة الإسلامية على سبل تدبر القرآن الكريم، والوقوف على فضل آياته، وتأمل معانـيه، حيث انطلق البرنامج في الساعة العاشرة على مسرح المنتدى بمنطقة سمنان بالشارقة، ويستمر لغاية الخميس القادم، ويقدمها الأستاذ الدكتور نايل ممدوح أبوزيد أستاذ في أصول الدين بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة الشارقة.

ويهدف المنتدى الإسلامي من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز مكانة الثقافة الإسلامية في المجتمع، وتعزيز القيم السمحة للشريعة الغراء، وتأصيل الهوية الثقافية المعتدلة للمجتمع الأصيل.



قال سعادة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى: "على النطاق المجتمعي نكرس خبراتنا العلمية في رفد المجتمع بالعلوم الثقافة الإسلامية المتنوعة، والتي ترتكز على مصادرها العظيمة وهي: القرآن الكريم وعلومه، وعلى الدراسة الشاملة للحديث النبوي من حيث السند والمتن".



وأكد الدكتور ماجد: "أن إمارة الشارقة تسعى إلى استلهام ثقافة بناء المجتمعات، وتقويم فكر أفراده بالثقافة والإدراك، من خلال الشريعة السمحة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ضرورة تحصين المجتمع بالعلوم النافعة، وتنفيذ البرامج الثقافية الكفيلة في تحقيق الاعتدال والتوازن الذي يحقق عمارة الأرض، ويتولى المنتدى الإسلامي هذه المسؤولية الكبيرة من حيث الإشراف العلمي والمهني على برامج الثقافة الإسلامية بالإمارة وفق توجهات الإمارة الكريمة في العناية بالإنسان وضمن مشروعها الثقافي الرائد".



وقدم الأستاذ الدكتور أبوزيد الدورة بتعريف القرآن الكريم، بأنه كلام الله عز وجل المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمنقول عنه بالتواتر والمتعبد بتلاوته، وأنه أرقى الكتب منزلةً وأفصحها نظماً لما يشتمل عليه من البلاغة والبيان.



وبين الأستاذ الدكتور أبوزيد أن القرآن مصدر التشريع السمح الأول، وأن فيه الأحكام المتعلقة بأداء العبادات وتنظيم الحياة اليومية والمعاملات بين الناس، إضافة إلى تضمنه عدّة سور تدعو إلى التحلي بالعدل والأخلاق وتحث على تعلّم الفضائل وتأمر بها، ومنها سورة الجمعة، التي تدعوا إلى تزكية النّفوس وتربيّة الإنسان، وبلورة الأخلاق الحسنة، والتسمك بها.