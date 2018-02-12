ملتقى الشارقة للحرف التقليدية الـ 11 ينطلق الأربعاء

الشارقة 24:



تنطلق الأربعاء فعاليات النسخة الـ 11 من ملتقى الشارقة للحرف التقليدية، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، ويأتي الملتقى هذا العام تحت شعار "صناعات الفخار في الخليج، للفخار حكاية"، بمشاركة حيوية ومميزة من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت، ويتناول الملتقى مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التراثية، تستهدف المختصين والمهتمين بمجال التراث والحرف التقليدية، والمجتمع المحلي، وموظفي الحكومة المحلية في إمارة الشارقة، وطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الشارقة.



وتستمر فعاليات وبرامج وأنشطة الملتقى على مدار يومي 14 و15 فبراير الجاري، موزعة بين معهد الشارقة للتراث ومركز التراث العربي.



وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: "في كل الدورات التي كنا فيها مع المشتغلين في الحرف التقليدية والمبدعين في هذا المجال، وعلى مدار الدورات السابقة، كان أمامنا هدف كبير نعمل عليه ويتجلى في ضرورة المساهمة في تنمية الحرف والصناعات اليدوية بشكل دائم، وكذلك هو الحال في دعم الأفراد والجهات في مجال الحرف، ونقل الخبرات والتجارب والمهارات وتفاعلها، ونقلها إلى الأجيال القادمة".



ولفت الدكتور المسلم إلى أن نهج دولة الإمارات في موضوع الحرف التقليدية عموماً، وإمارة الشارقة خصوصاً، نهج راسخ ومهم وداعم لديمومة هذا النمط من الحرف لما مثلته هذه الحرف من ضرورة اقتصادية واجتماعية لمجتمع الإمارات بصفة خاصة ومجتمعات الخليج عامة، كما أن صناعة الفخار تعتبر مهنة يدوية تراثية مهمة يحتفى بها وذلك بهدف المحافظة عليها من الزوال.



وأشار المسلم إلى أن هذه الحرف التقليدية وهذا النهج يرتكز فيما يحققه من نجاح وتميز وإبداع على رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الدائم للمعرفة والعلم والثقافة والتراث وكل ما يسهم في الاستمرار بالارتقاء بالإنسان والمكان والحكاية، من أجل أن يكون للحرف التقليدية والتراثية ملتقى يعمل على الحفاظ على الحرف والتعريف بها وتنميتها ونقلها للأجيال.



فعاليات وورش

يتضمن الملتقى أنشطة وفعاليات متنوعة وجاذبة، كما سيشهد سوقاً تراثية للفخار، يتم من خلاله بيع المنتجات الخاصة بالفخار، بمشاركة مجموعة من الحرفيين من الإمارات، والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان ودولة الكويت، وكذلك ورش متنوعة عن الفخار، والتلوين على الفخار، ومعرض الملتقى، وندوة علمية تتناول صناعة الفخار في دول الخليج.

كما سيتم التطرق إلى الرموز في المقتنيات الفخارية ودلالاتها التاريخية والثقافية، والفخار في الشارقة خلال العصور القديمة، والفخار في الذاكرة الشفاهية لأهل الإمارات، والفخار في زينة المرأة في الإمارات، وغيرها من الموضوعات المهمة، في عالم الحرف التقليدية وفي القلب منها صناعة الفخار.