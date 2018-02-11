القافلة الثقافية بمنطقة شيص تبرز أهمية "عين القاوة" في حياة الأهالي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية قافلتها الثقافية الثانية لعام 2018، مساء السبت في منطقة شيص الجبلية التابعة لمدينة خورفكان.

وشهد فعاليات القافلة التي أقيمت قبالة النبع المائي الشهير، "عين القاوة"، كل من سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومحمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، ومحمد السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية وجمهور غفير من أبناء المنطقة الشرقية.

وبدأت الفعالية بكلمة لنائب والي منطقة شيص رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة على جهوده المبذولة في منطقة شيص وتحويلها لمنطقة حضارية ومتطورة، تعد اليوم نقطة جذب سياحي هامة.

كما توجه النقبي بخالص الشكر لدائرة الثقافة على جهودها الدائمة في تنظيم المناشط الثقافية والتوعوية، وحرصها على الوصول لكافة المناطق.

تضمنت فعاليات القافلة، العديد من الفقرات الفنية والتراثية الهادفة، ومنها لوحة فنية بعنوان "حب الإمارات"، قدمتها زهرات مركز الطفل بخورفكان.

وألقى الشاعر الإعلامي علي الشوين عدداً من قصائده، قبل بدء العمل الفني الرئيس والأكبر من بين فعاليات القافلة، وهو أوبريت "عين القاوة" وهو من فكرة محمد السويجي، وتأليف حميد فارس، وإخراج مبارك ماشي.

واستعرض الأوبريت شهامة رجال منطقة شيص وكرمهم ومعاني الترابط والأخوة التي تربط بين الأهالي منذ قديم الزمن، وفي حبكة درامية مميزة، سلط الأوبريت الضوء على نبع الماء الأشهر والأقدم في شيص، وهو نبع مياه القاوة، والذي اعتمد عليه الأهالي في السقاية والزراعة، حيث أبرز الأوبريت في سياق تمثيلي، صراعاً دب بين الأهالي على المياه نتيجة لبعض الخلافات، قبل أن تذوب سريعاً وتعود العلاقات إلى طبيعتها بعد تدخل أصحاب الحكمة.

أهالي المنطقة، جذبتهم ذكريات الماضي العريق إلى المشاركة في فعاليات القافلة بتقديم وصلات فلكلورية من التراث الشعبي، قبل أن تنطلق أمسية شعرية قدمها الشاعر فايز اليماحي مع نخبة من الشعراء وهم الشاعر محمد سعيد المشيخي والشاعر مصبح الكعبي.

تنوعت القصائد مابين الوطنية والوجدانية، حيث تغنى الشاعر مصبح الكعبي بالشارقة قائلاً:

أنا في ديرة علم والهام تشرق فخر والوجه باسم

نقدر نقول آمال وأحلام غيمة مطر يوم المواسم

وواصل الشاعر محمد المشيخي القصائد قائلاً:

سلام بو خالد سلام وايد يا محمد اللي طيبات فعوله

أدى ولد زايد شبيه الراحل ياللي بقى ذكره وباقي قوله.

واختتمت فعاليات القافلة الثقافية بتكريم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي وسعادة خميس السويدي ومحمد خميس النقبي ومحمد السويجي للجهات والأفراد المشاركين والداعمين للحدث.