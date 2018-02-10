انطلاق فعاليات "الشارقة للمسرح العربي" 23 فبراير

الشارقة 24:



تنطلق في 23 فبراير الجاري وبمشاركة أحد عشر باحثاً من الإمارات وبعض الدول العربية، دورة جديدة من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة تحت شعار "الفضاء المسرحي: التوجهات الجديدة وآفاقها".



ويعنى الملتقى بقراءة ومقاربة ومناقشة مستجدات الساحة المسرحية العربية والعالمية، عبر منصة حوارية مفتوحة، وبمشاركة نخبة من الفاعلين في المشهد المسرحي الممثلين لأجيال عدة وحساسيات فنية مختلفة، كما يستعرض الملتقى التجارب المسرحية التي انتقلت بعروضها من الفضاء المسرحي التقليدي الذي تمثله "العلبة الإيطالية ـ المنصة والصالة"، إلى فضاءات جديدة، في مواقع وأماكن مفتوحة، كـ "المقهى"، و"الشارع"، و"السوق"، و"الساحات العامة"، و"الصحراء"... الخ.



وتجيء الدورة الجديدة من الملتقى، مصاحبة للدورة الثالثة من مهرجان للمسرح الثنائي، الذي يحتضنه المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن في الفترة من 22 إلى 26 فبراير بمشاركة خمس فرق مسرحية من الإمارات والمغرب وسلطنة عمان ومصر والمملكة الأردنية.



وقال أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة، إن "تنظيم الملتقى في إطار المهرجان، يجسر المسافة بين التنظير والممارسة ويوسع من دائرة التواصل والتفاعل بين المشاركين والجمهور في التظاهرتين".



ويشارك في الملتقى: مرعي الحليان وعبد الله راشد "الإمارات"، فراس الريموني "الأردن" وعلية الخالدي "لبنان" وأحمد عبد الرزاق أبو العلا وأحمد الحناوي "مصر" وعياد شريف زياني "الجزائر"، عماد المي "تونس" ورشيد منتصر "المغرب" وباسم الأعسم "العراق" وإبراهيم أمجن من موريتانيا.



ويهدف ملتقى الشارقة للمسرح العربي، الذي يصدر جميع أبحاثه في كتاب خاص به، إلى إثراء المجال بالرؤى النظرية التي تدفع بالحراك المسرحي وبالمزيد من الأسماء البحثية الجديدة والشابة، وقد ناقش في دوراته السابقة العديد من الموضوعات التي تربط المسرح بالمجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية، كـ " المسرح والشباب" و" المسرح والهوية" و" المسرح والعلوم"، إلخ.