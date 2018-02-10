40 فعالية تبرز الموروث التراثي للدولة في مهرجان "الجنادرية"

الشارقة 24:

تواصل الدولة مشاركتها في الدورة الـ 32 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، المقام في العاصمة السعودية الرياض، وذلك من خلال جناح ضخم تشرف عليه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ويجسد التراث الإماراتي الأصيل بمختلف مكوناته العريقة.

وقال سعيد الكعبي مدير عام الجناح، إن المهرجان يجسد مختلف مظاهر الحياة الصحراوية بعاداتها وتقاليدها، وتسعى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي من خلاله إلى إبراز عمق تداخل أوجه الحياة الثقافية والاجتماعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشار إلى أن الجناح يسلط الضوء على جانب مهم وحيوي من تاريخ الدولة، مع التركيز على جوانب أخرى من الحياة التراثية، لافتاً إلى أن المشاركة تتضمن 40 فعالية ونشاطاً متنوعاً بين تراثي وثقافي وترويجي تفاعلي وجماهيري.

وأضاف الكعبي أن الجناح مصنوع بالكامل من المواد التراثية الطبيعية التقليدية على مساحة تبلغ 6 آلاف و500 تعكس التراث الإماراتي الأصيل وعلاقته بالبيئة المحلية والالتزام باستدامتها بما تزخر به من مقتنيات تراثية وفنون شعبية تبرز الموروث المحلي .