ملتقى الشارقة للحرف التقليدية ينطلق الأربعاء

الشارقة 24:

تنطلق، الأربعاء، فعاليات النسخة الـ 11 من ملتقى الشارقة للحرف التقليدية، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، ويأتي الملتقى هذا العام تحت شعار "صناعات الفخار في الخليج، للفخار حكاية"، حيث تستمر برامج وأنشطة الملتقى على مدار يومي 14 و15 فبراير الجاري، موزعة بين معهد الشارقة للتراث ومركز التراث العربي.

ويشهد الملتقى سوقاً تراثية للفخار يشارك فيه مجموعة من الحرفيين من الإمارات ودول الخليج، ويتم من خلاله بيع المنتجات الخاصة بالفخار، وورش متنوعة عن الفخار، والتلوين على الفخار، ومعرض الملتقى، وندوة علمية تتناول صناعة الفخار في دول الخليج، كما سيتم التطرق إلى الرموز في المقتنيات الفخارية ودلالاتها التاريخية والثقافية، والفخار في الشارقة خلال العصور القديمة، والفخار في الذاكرة الشفاهية لأهل الإمارات، والفخار في زينة المرأة في الإمارات.



وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "نعم هي حكاية الفخار، تلك الصناعة المليئة بالقصص والحياة التي تقطر إبداعاً وتحفظ تاريخاً عريقاً، يستحق الرعاية والحماية والحفظ والتقدير، وفي النسخة الـ 11 من ملتقى الشارقة للحرف التقليدية، اخترنا شعار: "صناعات الفخار في الخليج، للفخار حكاية"، حيث سيركز الملتقى على الاحتفاء بالحرف والصناعات التقليدية الإماراتية، كما يوفر فرصة لعرض التجارب والمشاريع التي تبنتها الإمارات في توثيق وإبراز الحرف والصناعات الشعبية الإماراتية، إضافة إلى دول الخليج".

وأضاف الدكتور المسلم اليوم نعود بالذاكرة إلى 11 سنة مضت، عندما عملنا على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعم الدائم للمعرفة والعلم والثقافة والتراث وكل ما يسهم في الاستمرار بالارتقاء بالإنسان والمكان والحكاية، من أجل أن يكون للحرف التقليدية والتراثية ملتقى يعمل على الحفاظ على الحرف والتعريف بها وتنميتها ونقلها للأجيال.

وتابع المسلم وها نحن اليوم نقول بكل ثقة ووضوح، لقد حققنا النجاح تلو النجاح، ما يستوجب الحفاظ على ما تحقق وأنجز، والبناء عليه من أجل المزيد من النجاح والتميز والإبداع، في الحرف التقليدية عموماً وصناعة الفخار خصوصاً، والتي تعتبر من أولى الصناعات اليدوية التي عرفها الإنسان عبر تاريخه، واعتمد عليها في إعداد طعامه والأكل في الصحون المصنوعة من الفخار والشرب من أوانيه، ولحفظ الماء والسوائل المختلفة.

ويتناول الملتقى مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التراثية، تستهدف المختصين والمهتمين بمجال التراث والحرف التقليدية، والمجتمع المحلي، وموظفي الحكومة المحلية في إمارة الشارقة، وطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الشارقة، كما يهدف إلى المساهمة في تنمية الحرف والصناعات اليدوية بشكل دائم، داعماً الأفراد والجهات في مجال الحرف وناقلاً الخبرة والمهارة للأجيال القادمة، لما مثلته هذه الحرف من ضرورة اقتصادية واجتماعية لمجتمع الإمارات بصفة خاصة ومجتمعات الخليج عامة، كما أن صناعة الفخار تعتبر مهنة يدوية تراثية مهمة يحتفى بها، وذلك بهدف المحافظة عليها من الزوال.