الملتقى العربي للتراث الثقافي يختتم أعماله بمناقشة "استراتيجية المتابعة"

الشارقة 24:



أسدل الستار الخميس، على أعمال الملتقى العربي للتراث الثقافي، بعد مناقشات متنوعة وحيوية حول التراث الثقافي توزعت على 8 جلسات، بالإضافة إلى الجلسة الختامية التي سيصدر على إثرها وثيقة تحمل رؤية عربية حول مفهوم التراث الثقافي.



وأوضح الدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي، "إيكروم الشارقة"، أن إصدار الوثيقة سيتم في وقت لاحق عبر الاستمرار في التواصل مع الباحثين المشاركين في الملتقى، كما سيتم جمع أوراق العمل التي قدمت في جلسات الملتقى ليصار إلى نشرها في إصدار من إصدارات "إيكروم الشارقة".



وتناولت الجلسة الختامية استراتيجية المتابعة وخطة العمل، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي كيف يمكن حماية التراث الثقافي في سياق النقاشات السابقة، وكيفية وضع خطة عمل، وتقييم الاحتياجات على مستوى المنطقة، وأدار الجلسة الدكتور زكي أصلان، وتحدث فيها كل من الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور نظمي الجعبة، والدكتور أمير باسيك، والدكتور عبد الرحمن علي، والدكتور حسن اللواتي، والدكتور رضا فراوة.



وركز المتحدثون على فكرة مفادها أن الملتقى سيكون خطوة أولى تمهد للتوجهات المستقبلية، تهدف إلى بناء الفكر والأسس النظرية لمنهج الحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة العربية، وتطرق المتحدثون إلى العناصر اللازمة لوضع استراتيجية تراث ثقافي مستنيرة في المستقبل، تعتمدها مؤسسات التراث الرسمية، وناقشوا الخطوات القادمة التي ستتيح الاستفادة القصوى من نتائج الملتقى، كما بحثوا في الدور الذي يمكن أن تؤديه الشخصيات العامة وصانعو القرار، والأفراد في عالم التراث بمختلف عناصره ومكوناته، بما يسهم في تطوير خطة إقليمية لمعالجة موضوع التراث على المستوى الإقليمي.



ويكمن الهدف الأساسي للملتقى في نسخته الأولى، الذي نظمه مركز "إيكروم الشارقة" إلى تحفيز الحوار البنّاء الذي يهدف إلى اِستعراض القيَـم الثقافية، وطرح أسئلة هامة برؤية إقليمية اِستشرافيّة، وتحفيز خبراء ومفكرين في المجالات الثقافية المتنوعة لمناقشة المفاهيم المرتبطة بأسس حفظ التراث الثقافي المادي في العالم العربي، ومناقشة التأثيرات على سياسات وممارسات حفظ التراث كالاِستشراق، والمعتقدات والمفاهيم الدينية، والمؤسسات الدولية المتخصصة في الثقافة أو التراث، والعوامل الاِقتصادية التي وضعت النظم التراثية والمناقشات في المنطقة ضمن النموذج القائم، والتعريف بماهية التراث الثقافي وأهميته والمعاني التي يحملها التراث المادي كما تراها المجتمعات في المنطقة العربية، وضرورة الحفاظ عليها؛ ودراسة وتحليل دور الإعلام والتربية في صياغة مفهوم التراث في الثقافة السائدة، وغير ذلك من الأهداف التي تسهم في الوصول إلى وثيقة تحمل رؤية عربية حول مفهوم التراث الثقافي.



ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، إن هذا الملتقى مبشر، حيث جمع كل هذه الأسماء والخبرات، واجتمعت هذه الخبرات تحت سقف واحد، وكان هناك اتفاق في كثير من وجهات النظر حلو التراث الثقافي.



ولفت إلى تجربة الإمارات في التراث مهمة ومتنوعة، وتجربة الشارقة لها خصوصيتها المميزة، "ففي البدايات كانت الشارقة تفصل بين التراث والآثار بشكل كبير، ودائماً تطغى الآثار على التراث، ويطغى مهندسو العمارة على غيرهم من الباحثين في مجال التراث المادي وغير المادي، ولكن بعد تأسيس إدارة التراث في دائرة الثقافة قبل أكثر من عقدين من الزمن ركزنا على التراث بمعزل عن الآثار، ومن ثم جاء معهد الشارقة للتراث ليكمل مشوار التعامل مع التراث ف مختلف المجالات والميادين".



وأشار المسلم، إلى أن التراث الذي نسعى إليه هو التراث اللصيق المنتمي للمجتمع، وضرورة التركيز على أهمية إنتاج المعرفة في مجالات التراث، مشيراً إلى أن بعض الاتفاقيات الدولية خلقت نوعاً من الخوف والرهبة، فكثير من المشاريع الحيوية الوطنية في التراث توقفت وتعثرت بسبب الخوف من اتفاقية ما، مؤكداً أن العمل في التراث الثقافي عموماً وفي التراث غير المادي خصوصاً يتجلى من خلال مدى التصاقه بالمجتمع، حيث ان المجتمع هو المحرك الحقيقي للعمل في التراث.



وعلى مدار ثلاثة أيام تنقل المشاركون في رحلة علمية عميقة من خلال جلساتٍ فكريةٍ وورش عمل يومية وحلقات بحثٍ لمناقشة المفاهيم الفلسفية والقيم التي تسترشد بها ممارسات الحفظ في المنطقة، ولتحديد الاِحتياجات وتطوير خطة عمل لمعالجتها.