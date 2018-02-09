القافلة الثقافية بمنطقة النحوة تجسد أسطورة "كهف الدابة"

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، وسعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبد الله خلفان النقبي والي منطقة النحوة، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية وحشد من مسؤولي المؤسسات الحكومية؛ انطلقت مساء الخميس بمنطقة النحوة أولى القوافل الثقافية لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية.



أقيمت فعاليات القافلة التي صاحبها حشد غفير من أهالي المنطقة الشرقية، بين أحضان جبال النحوة الشاهقة وقبالة كهف الدابة الشهير.



تضمنت الفعاليات العديد من الفقرات والأهازيج التراثية قدمتها فرقة صقور المقابيل، بعدها ألقى والي النحوة كلمة ترحيبية بالضيوف وقدم الشكر لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية على جهودهم الواضحة في تقديم كل ما يخدم ويغرس القيم في الأجيال ثم قدم مركز الطفل بخورفكان لوحة فنية بعنوان "حب الإمارات".



بعد ذلك تم عرض مسرحية للأطفال قدمها مسرح الحديث في الشارقة بعنوان "الجائزة"، من تأليف أحمد الماجد وإخراج عمر الملا، وتدور أحداثها في حديقة بسيطة عاش بها العديد من الكائنات في حب وسلام، غير أن بعض العناكب لم يحبوا الخير للحديقة ولا حتى للعناكب لذلك قاموا بإثارة المشاكل لتحقيق أطماعهم الشريرة التي تصدت لها الفراشات مع باقي الحشرات حتى انتصر الخير على الشر.



وقدمت دائرة الثقافة فاصلاً مرئياً عن منطقة النحوة ذات الطبيعة الخلابة، سلط الضوء على مزارعها الخضراء الفريدة من نوعها التي تقع على سفوح الجبال حيث تم عرض محاصيلها الزراعية ومياهها العذبة وأفلاجها النابضة، لينتقل الفيلم إلى إبراز مظاهر النهضة والحداثة التي غيرت من واقع المنطقة مع الحفاظ على أصالتها.



وتمثل العمل الفني الرئيس للقافلة، في أوبريت درامي مميز بعنوان "كهف الدابة"، فكرة محمد السويجي وإخراج مبارك ماشي.



تناول الأوبريت أسطورة الدابة التي سكنت هذا الكهف وقد وصفها بعضهم بأنها مثل طائر له سبعة رؤوس والبعض وصفها بأنها أفعى وكانت تأكل الناس والمواشي حين يمرون في الوادي قرب الكهف، وجسد الاوبريت نهاية الدابة، حيث قامت امرأة من أهالي النحوة بحمل قدراً وضعت فيه زيتاً ساخناً واستطاعت استدراج الدابة لتنقض عليها وتسكب الزيت على رأسها، لتضع حداً لمعاناة الأهالي منها.



تضمنت القافلة أيضاً أمسية شعرية أحياها الشاعر العماني سيف الريسي والشاعر الإماراتي سعيد البلوشي، من تقديم الشاعر فيصل الموح، وتنوعت القصائد بين الوطنية والعاطفية.



في الختام قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان يرافقه محمد السويجي مدير دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، بتكريم المشاركين في القافلة من الأفراد والمؤسسات.