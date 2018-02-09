حسين الجسمي يزور سفارة الإمارات بالكويت ويزرع "نخلة زايد"

الشارقة 24:

في زيارة أخوية إنسانية، استقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت، سعادة رحمه حسين الزعابي، الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، وشارك في مبادرة "زراعة نخلة زايد" التي أطلقتها السفارة الإماراتية في الكويت، احتفاءً بـ "عام زايد" 2018، نظراً لما كان الشيخ زايد "طيب الله ثراه" يولي زراعة النخيل بشكل خاص اهتماماً بالغاً لما تحمله من رموز في الشموخ والعزة والعطاء، وذلك بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية والإداريين العاملين في السفارة.

وأعرب حسين الجسمي عن فخره بالمشاركة في مبادرة السفارة من أجل زراعة نخلة زايد في عام زايد 2018، وقال: "سعدت بمشاركة الأخ والصديق سعادة السفير رحمه حسين الزعابي وفريق عمل السفارة من دبلوماسيين وإداريين وعاملين، في هذه المبادرة التي أثمرت عن زراعة النخلة التي كان يوليها الأب المؤسس زايد اهتمامًا خاصاً، حتى أصبحت من علامات النهضة الحضارية للدولة"، مضيفاً أن شجرة النخيل تحتل مكانةً مرموقةً في تراث الإنسانية أولاً، وفي تراثنا الإسلامي والعربي بشكل خاص".

وقام جميع الحاضرين في حديقة مبنى السفارة في دولة الكويت بالمشاركة في زراعة النخلة احتفاءً وعرفاناً وامتناناً لدور الوالد المؤسس الذي وضع القواعد والأسس التي سارت عليها الإمارات، والتي واصل قادة دولة الإمارات وشعبها السير على نهجه، ولتبقى ذكرى في أرض الكويت التي تجمعها مع الإمارات علاقة عنوانها الأخوة والاحترام والمحبة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين.