المغرب يطلق الدورة 24 لمعرض الدار البيضاء للكتاب

الشارقة 24 – رويترز:





أطلقت المملكة المغربية، يوم الخميس، الدورة الرابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، بمشاركة أكثر من 709 دور نشر من 45 دولة عربية وأجنبية.

يشارك في المعرض نحو 350 كاتباً وباحثاً وناقداً من المغرب وخارجه، من بينهم الروائي السعودي محمد حسن علوان، والشاعر العماني حسن المطروشي، والشاعر العراقي فوزي كريم، والكاتبة الأردنية رشا الخطيب، والشاعر السوري نوري جراح، والناقد الفلسطيني عبد الرحمن بسيسو، والشاعر اللبناني عيسى مخلوف، والروائي الفرنسي جيلبرت سينويه.

ويقدم المعرض أكثر من 125 ألف عنوان كتاب في مختلف الأفرع من أدب ونقد وشعر ودراسات اجتماعية وسياسية وشروح وتفسيرات دينية.

كما يحتفي المعرض يوم السبت بشاعر الطوارق محمدين خواد الفائز بجائزة الأركانة العالمية 2017 التي يمنحها بيت الشعر في المغرب، فيما تقيم شبكة القراءة بالمغرب في السابع عشر من فبراير الجاري، حفل الإعلان عن الجائزة الوطنية للقراءة في دورتها الرابعة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن ولي العهد الأمير الحسن افتتح المعرض رسمياً، يوم الخميس، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين.

وتفقد الأمير الحسن عدداً من أجنحة العارضين ومن بينهم هيئة الشارقة للكتاب والمعهد الثقافي الفرنسي والمركز الثقافي الإسباني "ثربانتس"، ووزارة الثقافة الفلسطينية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي والشركة الشريفة للتوزيع والصحف "سوشبريس".

وتحل مصر ضيف شرف المعرض هذا العام، وتشارك بوفد كبير ترأسه وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومعها أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة.

وقال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج "تتميز هذه الدورة في المقام الأول باستقبالها جمهورية مصر العربية الشقيقة كضيف شرف، تثميناً وتقديراً لعمق العلاقات الأخوية التاريخية والثقافية بين بلدنا وهذا البلد العربي الكبير، بعمقه الحضاري المتميز وتراثه الثقافي".

وتستمر الدورة الرابعة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء حتى 18 فبراير الجاري.