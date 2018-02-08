متحدثون يناقشون التأثيرات على التراث الثقافي ودور التعليم والتربية

الشارقة 24:

ناقش متحدثون في الملتقى العربي للتراث الثقافي، في جلسة أمس الأربعاء، التأثيرات على التراث الثقافي، وتطرقوا إلى الاستشراق والاستعمار وتأثيراتهما على مفهوم التراث الثقافي والممارسات الحالية، كما استمر النقاش في جلسات اليوم الخميس، حيث تناول المتحدثون دور التعليم والتربية، وكيف تؤثر أنظمة التعليم الحالية بجميع مراحلها الرسمية وغير الرسمية، على فهمنا للتراث الثقافي، كما خصصت جلسة أخرى ركزت على نظرة ورؤية الغرب للتراث العربي "انطباعات من الخارج" ودار نقاش حيوي في جلسات الملتقى، شكل قيمة مضافة لمحاور الجلسات والملتقى عموماً.

وفي التفاصيل، قال إحسان فتحي، مؤرخ وناقد في الفن والعمارة، أصبح الاستشراق في كل المجالات، وهناك نظرة سلبية للمستشرقين، حيث لهم دور كبير في تسليط الأضواء على الموروث الثقافي، حيث كان في القدم وحتى الحاضر يوجد تلاقي كبير في القيم والتراث، إضافة إلى أن صورة العرب عند الأوروبيين ما زالت جيدة، فضلاً عن حملات نابليون العسكرية التي نتج عنها إصدار 23 كتاب تراثي جيد، وشارك فيها مجموعة كبيرة من العلماء.

وبين أن العرب لو تقرأ كل الكتب في المخطوطات القديمة تجد القليل منها يتحدث عن العمارة الإسلامية، وهنا يكون دور المستشرقين في تحسين صورة العرب في التراث في كل الدول العالمية، وفيما يخص العمارة فإن مصطلح العمارة الإسلامية وغيره، هي مصطلحات اصطنعها الغرب، ويوجد أسباب كثيرة لتأخر العرب في نشر التراث الخاص بهم الذي منها الاحتلال التركي الذي كان سلبي تجاه العرب، وفيما يخص تراث العمارة الإسلامية فقد ظهر علماء عرب يريدون النظر إلى العمارة الإسلامية من ناحية مميزة، ولكن أبحاثهم كانت نتائجها بأن 77% من عناصرها غير عربية مثل البيزنطيين والرومانيين.

ومن جانبه، تحدث الدكتور منذر جمحاوي، مدير عام دائرة الآثار الأردنية، عن السياحة الثقافية في الوطن العربي، وبأنها مرتبطة بمعرفة المجهول أو الناقص من المعرفة تجاه المكان والأشخاص، حيث علينا عدم النظر للماضي والنظر للمستقبل، والنظر إلى ما تم رصده وترميمه وعمل عنه قصص مميزة واستثنائية.

وبين مدير عام دائرة الآثار الأردنية، أن علينا عدم النظر إلى الحدود السياسية في رسم صورة المكان والتراث، ويجب علينا أن نرتبط بمنظومة معينة للحفاظ على التراث، ويجب ربط التراث بمنظومة التكنولوجيا المضطربة التي لها دور في إبعاد أبناءنا على التراث، وقناعاتهم بأنها ستجذب لهم فوائد عديدة أفضل من دراسة التراث.

وبدوره، قال الدكتور حسام مهدي، معماري وكاتب، إن تأخرنا للوصول إلى المستشرفين كان بسبب تأخرنا واهتمامنا بالتراث، وتفضيلنا للحجر قبل البشر، وعدم تفرقتنا بين المادي وغير المادي، والشعبي وغير الشعبي، فضلاً عن أننا نرى أن المكان هذا هو التراث، وظهور نخبة منا منفصلين عن الشعب والتراث وتبني هذه الفكرة التخطيط والحكم ومن خلال نظرة فيها محاولة الاستمرار في استشراف التراث.

وبدوره، بين حمدان طه، الباحث في الآثار في فلسطين، أن التراث جزء من استكمال تاريخ الفكر لتحديد رؤى للمستقبل، والأهم ما في الأمر كيفية استخدام الفكر في المستقبل، حيث يوجد هناك مواقف عديدة نتعلم منها وحصلت في الماضي للمستقبل، وأن هناك مشاريع متعددة نعمل عليها حالياً في فلسطين لتحديد الاستنادات التي يستند عليها تاريخها.

التراث والتعليم والثقافة

ناقشت الجلسة السادسة في اليوم الثالث للملتقى العربي للتراث، تأثير الأنظمة التعليمية الحالية بجميع مراحلها على التراث الثقافي، من حيث كيفية تقيم التراث الثقافي العربي في العالم، وكيفية تحسين فهمه في المراحل الدراسية، وإشراك وتعزيز دور الشباب في الارتقاء بالتراث.

وتحدث خلال الجلسة كل من سمو الأميرة دانا فراس، رئيس صندوق البتراء الوطني، والدكتور سليمان العسكري، مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، والدكتورة راوية مجذوب، المديرة المؤسسة لمركز التعليم العالي المتخصص في صيانة وترميم المعالم الأثرية في بيروت، والدكتورة مينا المغاري، أستاذة الآداب والعلوم الإنسانية في المغرب، وأدار الجلسة الدكتور سعد المسعودي.

تحدثت سمو الأميرة دانا فراس، عن تجربة دور القطاع المدني والمؤسسات المجتمعية في المحافظة على التراث وتطويره، لافتة إلى أنه في الاردن من خلال الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء، نعمل على بث رسائل توعوية للمحافظة على التراث البيئي في البتراء، حيث أن كل الجهود التي قمنا فيها ونسعى إليها، المحافظة على التراث وقيمه التاريخية، مشيرة إلى أن على الجميع الفصل بين التراث والمجتمع، حيث أجرينا بعض الدراسات ووصلنا إلى نتائج كثيرة تقف وراء العوائق التي تعيق الفهم بين الموقع المحلي وإثراء التراث، وصنع القرار وإدارة الموقع، الأمر الذي وضع مسافة بينهم، إضافة إلى النتيجة الاقتصادية مثل مقومات التنمية السياحية لاستقبال العدد المتزايد من السياح، وهذا له علاقة بتوليد فروقات بينها.

وأضافت أن العالم يقف حالياً أمام فكرة الحداثة والتطور وما يراه الجيل الجديد على الشاشات، حيث يتلقى فكرة الحداثة منها، كما أن البتراء أصبح الترويج لها ومعرفتها عن طريق اسم الفيلم الأجنبي الذي جرى تصويره وتمثيله في موقعها، ما جعلنا نتصدى لمثل هذه الظواهر من خلال برنامج وطني موجه لطلبة المدارس، حيث قمنا بتطوير برامج التعليم والمناهج الدراسية بالتعاون مع خبراء دوليين ومحليين لتشجيع الممارسة التراثية في التعليم، والتركيز على السلوكيات البدنية المسؤولة.

ومن جانبها، قالت راوية مجذوب، إن التراث يجب دراسته في المراحل الابتدائية لتعليم الطلبة، كغيره من المناهج الدراسية، إضافة إلى حماية التراث الذي يجب أن يكون جزءاً من الممارسة العلمية، وتأثير المفهوم الوطني للتراث، والتأثيرات على فكرة ومفهوم التراث الثقافي والاستراتيجيات الخاصة لحفظ وحماية التراث، مثل تأثيرات المنظمات الدولية للحفاظ على التراث والنظريات المتعلقة بمفهوم التراث وحفظه.

وبينت أن الغرض من تعليم التراث، التعريف بالتراث وأنواعه كيفية حمايته، لأنه قد استوفى في لقائنا هذا حقه إلا انني أود أن أتوقف قليلاً عند التراث العمراني الشاهد الحي الذي لا يقبل الشك على حضارات سادت وبادت على أراضينا، فتركت لنا المباني التاريخية والمواقع الأثرية التي تبرز تتابع التجارب والقيم الحضارية والاجتماعية والدينية بين الأجيال.

وتطرقت إلى مفهوم المعلم التاريخي الذي لا يتضمن العمل المعماري المنفرد بل يتعداه إلى الموقع الحضري أو الريفي الذي يحمل طابعاً لحضارة معينة أو لتطور مهم أو لحدث تاريخي، وهو لا يعني الأعمال الكبرى فقط بل يشمل أيضاً الأعمال المتواضعة التي اكتسبت مع مرور الزمن هوية ثقافية، وهنا علينا أن نشدد على أهمية النسيج العمراني البسيط الذي تتألف منه المدن والتجمعات التاريخية، وعدم الزهد به لأنه لو لم يكن موجوداً لما كان هناك من داع لاستحداث المعالم الكبيرة، كالجوامع والحمامات والخانات وما إلى ذلك، والتي أنشئت خصيصاً لخدمة السكان المجاورين.

ومن جانبها، بينت مينا مغاوي، أن حماية وصون التراث يمكن أن يكون من خلال تدابير مختلفة، منها البحث الأكاديمي المنهج والموضوعي، لتحسين المؤسسات، وقضايا التراث يمكن أن تشكل مواضيع بحت، والجامعة يمكن أن تكون حاضرة فيها، ففي المغرب تم اختلاق مؤسسات مجتمعية انفردت بقضايا التراث بشكل كبير، كون المغرب لديه تراث غني ومتنوع ومتعدد، وهناك مجموعة من المعاهد والجامعات التي توسعت في تخصصات الخاصة بالتراث، وهذا الاهتمام كبير، لكن ينقصه نوع من التنسيق، ونحن نستقبل طلبة لم يحظوا بتأسيس عن قضايا التراث، لهذا وجدت الجامعة نفسها انفتاحها على المجتمع المدني من خلال الاستعانة بمرشدين لتعريف الطلبة خلال منتديات التراثية. كما أننا نعمل مع جمعيات عالمية من أجل التباحث في قضايا التراث.

وبدوره، قال طارق والي، معماري ومصمم عمراني، مؤسس مركز طارق والي للعمارة والتراث، إن المشكلة الأساسية هي الجهل التراثي، حيث أن الممارسة المهنية وكل مشروع تراثي يعمل عليه من الممكن أن يكون منهج بحد ذاته، لافتاً إلى تطوير المحاجر التراثية التي يقوم فيها المركز الخاص بهم، حيث يستخلصون من المواقع روح المكان لمعرفة آلية تطوير المكان، الأمر الذي يساعدنا على تحقيق الاستدامة التراثية والمعرفية، وضمان الاستمراري.

وأضاف: إن المشكلة الحقيقية هي بعد ترميم الموقع إعلاقه ما نحكم عليه بالإعدام، حيث اتخذنا إجراءات متعددة لإعادة الروح للأماكن، من خلال الاهتمام بالمواقع الأثرية وترميمها والبيوت الأثرية مثل بيت حسن فتحي، الذي عملنه استراحة تراثية.