"الإمارات للمزادات" الراعي الرسمي لـ "مهرجان الفجيرة للفنون" بدورته الثانية

الشارقة 24:

أعلنت شركة الإمارات للمزادات، عن مشاركتها في رعاية فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات سموّ الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وذلك خلال الفترة من 24 فبراير ولغاية 5 مارس 2018، بمشاركة عربية ودولية واسعة.

وأكد سعادة عبد الله المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن رعاية الشركة للمهرجان تأتي إيماناً منها بأهمية الفنون الراقية، ودورها في بناء الأمم المتقدمة.

وقال: "نهنئ هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بمناسبة إطلاق الدورة الثانية من المهرجان، ونعرب عن فخرنا لاختيارنا كراعٍ رسمي لهذه التظاهرة، وسنستغل هذه الفرصة للترحيب بكافة الزوار الذين سيحلون ضيوفاً مهللين بهم في رحاب إمارة الفجيرة".

وأضاف المناعي: "نلتزم في شركة الإمارات للمزادات بدعم استراتيجية القيادة الهادفة لتعزيز وتشجيع قيم التسامح والسعادة في المجتمع، وعليه رأينا في المهرجان نافذة يمكن لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة أن يطل من خلالها على مختلف ثقافات وفنون الشعوب التي ستشارك ضمن فعاليات المهرجان".

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية، تسعى "الإمارات للمزادات" جاهدة إلى دعم الجهود الرامية إلى التعريف بالثقافة العربيّة الإماراتيّة من خلال العروض والفعاليات التي تمثّل هذه الثقافة، منوهاً إلى أن المهرجان نجح في دورته الأولى في التعريف بالمناطق التراثيّة والطبيعيّة في إمارة الفجيرة وجلب الأنظار إلى جماليّاتها، وروج لها عبر المشاركات الدوليّة الفنيّة والصحافيّة المصاحبة للمهرجان.

وأكد أن الشركة حريصة على دعم جهود هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في تمكين الفعاليات الإداريّة والفنيّة في إمارة الفجيرة وزيادة قدرتها على إدارة العمل الثقافي البنّاء، فضلاً عن إطلاع الفعاليّات العربيّة والدوليّة المشاركة في المهرجان على الصورة الحضاريّة الراقية للوطن والمواطن في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة بصفة عامة، وإمارة الفجيرة بصفة خاصّة، وإثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات بتنوّع ينسجم مع التنوّع البشري الموجود في الدولة.