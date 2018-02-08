وفود "اللقاء الكشفي بالشارقة" تزور أشهر معالم دبي

الشارقة 24:



ضمن برامج وفعاليات اللقاء الكشفي الدولي الثامن المقام بإمارة الشارقة خلال الفترة من 1 - 10 فبراير 2018، تحت شعار "الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019" ، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، راعي الحركة الكشفية بإمارة الشارقة، زارت الوفود الكشفية المشاركة في اللقاء قمة "برج خليفة" وفي نهاية الزيارة قام المشرف العام على اللقاء، اللواء عبد الله السويدي، وناصر بن عبيد الشامسي الرئيس التنفيذي للجنة العليا للقاء، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف بن عبد المجيد، وخليل رحمة الأمين العام لجمعية الكشاف الإمارات، بتكريم إدارة البرج على جهودها في استقبال الوفود الكشفية العالمية .



كما تجول المشاركون في مركز "دبي مول" للتسوق والترفيه، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى زيارة القرية العالمية.