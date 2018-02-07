خادم الحرمين يفتتح فعاليات الدورة 32 لمهرجان الجنادرية

الشارقة 24 – واس:



افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الأربعاء، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، في دورته الـ 32، بحضور عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي.



وتخلل حفل الافتتاح، الذي أقيم بقرية الجنادرية شمال شرق الرياض، سباق الهجن السنوي الكبير وتكريم الفائزين بالسباق.



ويتضمن برنامج الحفل تكريم عدد من الشخصيات بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، وهم وزير الخارجية السعودي السابق الأمير الراحل سعود الفيصل ورئيس تحرير صحيفة الرياض السابق الراحل تركي السديري والدكتورة خيرية السقاف، وذلك تقديراً لريادتهم وجهودهم في خدمة وطنهم.

كما يتضمن برامج خطابية وفنية من بينها أوبريت "أئمة وملوك" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، فيما تشارك جمهورية الهند كضيف شرف في المهرجان لهذه الدورة.



وتشتمل فعاليات المهرجان الذي يستمر ثلاثة أسابيع على برامج ثقافية وفنية وتراثية وعروض شعبية من جميع مناطق المملكة إضافة إلى ندوات ومحاضرات.



ويعد مهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني السعودي منذ عام 1985، مناسبة تاريخية في مجال الثقافة، وتجسيداً لاهتمام قيادة المملكة بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.



وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في وقت سابق، في الجنادرية وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سواراج، حيث جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.