27 شاعراً في أمسيات بيت شعر الأقصر بـ" القاهرة للكتاب"

الشارقة 24 – وام:

يواصل بيت الشعر بالأقصر فعالياته، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء بيوت الشعر في مختلف الدول العربية.

وتهدف بيوت الشعر إلى استمرار الفعاليات الثقافية ودعم الشعراء ورفد الساحة الثقافية بجديد الشعر والشعراء من قصائد ومواد نقدية شعرية، خصوصاً المدن والقرى التي يهتم سكانها بالشعر.

في غضون ذلك اختتم بيت الشعر في الأقصر، الثلاثاء، برنامجه الشعري ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بتنظيم 4 أمسيات شعرية مختلفة شهدت مشاركة 27 شاعراً، من بينهم 6 شعراء عرب و3 أصوات نسائية و13 مبدعاً دون الـ 30 بحضور جماهيري نوعي وكثيف ومتابعة كبيرة من رواد المعرض ووسائل إعلام محلية وعربية.