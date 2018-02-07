12 فريقاً من جامعات الإمارات يتنافسون في مسابقة التطبيقات المساندة

الشارقة 24:

تواصل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية استعداداتها لتنظيم الدورة الثالثة من مسابقة التطبيقات المساندة "AT EDUCOM" خلال الفترة من 22 ولغاية 25 فبراير 2018 في جزيرة العلم بالشارقة بالتعاون مع مركز جودة الحياة التقنية بجامعة سيؤول الوطنية وشركة "إل جي إلكترونيكس" الخليج ومركز ريادة المشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا "DEBC".

وفي هذا الإطار أكد المنسق العام للمسابقة الأستاذ محمد النابلسي أن عدد الطلاب الذين تقدموا حتى الآن للمشاركة بلغ 65 طالباً يشكلون 19 فريقاً من 8 جامعات إماراتية ستقوم اللجنة العلمية للمسابقة في المرحلة الأولية وبناء على معايير مهنية باختيار حوالي 45 طالباً منهم موزعين على 12 فريقاً كي يخوضون المنافسات النهائية، وقال النابلسي: بدأنا في المدينة استقبال طلبات التسجيل منذ يناير الماضي وكان الإقبال على المشاركة لافتاً وكبيراً مما يؤكد نجاح المسابقة في دورتيها السابقتين وازدياد الوعي لدى الطلبة بأهمية ابتكار مشاريع وتطبيقات الهدف منها تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم أكثر في المجتمع الأمر الذي ينسجم تماماً مع أهداف المسابقة والغاية منها.

وأوضح أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ تأسيسها تعمل على تطبيق نقلات نوعية في ميدان تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة باتباع أفضل الممارسات العالمية حيث دأبت على تعزيز وتطوير علاقاتها المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق أفضل النتائج في شتى المجالات ومن بينها التقنيات المساندة.

كما لفت النابلسي إلى تشجيع المسابقة مبادرات الابتكار الاجتماعي وتدريب طلاب الجامعات الإماراتية على ابتكار تطبيقات ذكية تسهم في استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهم على أنفسهم بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه التطبيقات المساندة في هذا المجال.

وذكر أن 10 طلاب كوريين سيشاركون في هذه الدورة من المسابقة 3 منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفرق التي ستشكلها الجامعات الإماراتية وفي هذا تبادلٌ للخبرات والمعلومات بين الطلبة الإماراتيين والكوريين وفرصة مناسبة للاستفادة من خبرات وتجارب الطرفين فيما يتعلق بأحدث ما تم التوصل إليه في ميدان التقنيات المساندة لوضعها في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن الجامعات الإماراتية المشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة التطبيقات المساندة هي: جامعة زايد، وجامعة عجمان، وجامعة الشارقة، وكلية الأفق الجامعية، وكلية التقنية العليا في الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة الإمارات.