الوسمي يعود للغناء مع "آخر غرامي وأوله"

الشارقة 24:

من خلال أغنية جديدة حملت عنوان "آخر غرامي وأوله"، عاد الفنان الوسمي إلى عالم إصدار الأغنيات العاطفية الموسيقية، بعدما توقف عن إصدارها مدة طويلة، ليضيف من خلال عودته الجديدة نجاحاً جديداً إلى نجاحاته الكبيرة التي حققها في السابق من خلال أغنياته المنفردة أو ألبوماته.

وأكد الوسمي أنه سعيد بالعودة من خلال أغنية "آخر غرامي وأوله" التي تحمل بين طياتها الكثير من الجماليات على صعيد اللحن وصعيد الكلمات مروراً بالتوزيع الموسيقي، وقال: "أحببت أن تكون عودتي من خلال هذا اللون الغنائي الذي شهد نجاحاتي السابقة قبل توقفي، وأنا متفاءل جداً خاصةً بعد تشجيعي المستمر من مجموعة كبيرة من الفنانين وأصدقائي"، مؤكداً أنه يستعد لطرح مجموعة من الأعمال التي ما زالت في طور التحضير والتسجيل، وبشكل مكثف ومتنوع الألوان الموسيقية الخليجية والعربية.

وأوضح الوسمي أنه بالرغم من توقفه عن إصدار الأغنيات، إلاّ أنه لم يبتعد عن الفن ومتابعة كل ما يدور فيه، إلى جانب متابعة كل الإصدارات الجديدة، وقال إنه بقي على تواصل مستمر مع صناع الأغنية كالشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الاستوديوهات بشكل عام.

وحملت الأغنية الجديدة "آخر غرامي وأوله" توقيع الملحن عبد الله المعمري، بعد أن كتب كلماتها الشاعر عبد الله صقر وقام بتوزيع موسيقاها الموزع الموسيقي رائد سامي، ليتم تسجيل وتنفيذ العمل وعملية المكس ما بين استوديوهات هجير في دبي، مع مهندس الصوت أنس الباروكي، واستوديوهات فايز السعيد ساوند مع المهندس ماجد صالح الذي تصدى لعملية المكساج.

هذا وقد تم طرح الأغنية من خلال الإذاعات في جميع أنحاء الوطن العربي، إلى جانب الصفحة الرسمية في قناته بموقع "اليوتيوب" Youtube/AlWasmy التي ستشهد جميع إصداراته الغنائية الفنية، بالإضافة إلى الشيلات التي يصدرها بين الحين والأخرى، وذلك جميعه تحت إشراف عام للملحن عبد الله المعمري.