مهرجان نواكشوط للشعر العربي ينطلق 15 فبراير

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات مهرجان نواكشوط للشعر العربي - موريتانيا في نسختها الثالثة، الخميس الموافق 15 فبراير، وتتواصل حتى 17 فبراير الجاري، ينظمها بيت الشعر في نواكشوط بمشاركة كوكبة من الشعراء الموريتانيين.

صرح سعادة الأستاذ عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة قائلاً: "إن بيت الشعر بنواكشوط خلال الدورتين السابقتين وما يقدمه من أنشطة وفعاليات على مدار العام استنهض الحراك الثقافي في موريتانيا، وأصبح بيت الشعر الموريتاني وجهة ومركز إشعاع للشعراء الموريتانيين والمواهب الشابة، حيث احتضنهم تحت سقفه ليقدموا أبرز وأفضل نتاجهم الإبداعي الذي يعبر عن صدق مشاعرهم وواقع تجاربهم ورؤاهم".

وأضاف العويس: "أن المهرجان يأتي ليكلل نجاحات هذا البيت، حيث نجح في استقطاب محبي الشعر والأدب من خلال برامجه التي عززت بدورها التواصل الثقافي بين المبدعين وجمهورهم في محيط إبداعي وأدبي خلاق".

وحول نشاط بيوت الشعر، قال العويس: "أصبح للشعر مهرجان شهري في كافة أقطار الوطن العربي وفق توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، لتعزيز الحراك الثقافي في البلدان العربية، حيث يشارك الشعراء المبدعون من أجيال مختلفة ومدارس شعرية متنوعة في فعاليات وبرامج تهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء بفكره بدءاً من بيت الشعر في المفرق (الأردن) مروراً ببيوت الشعر في كل من الأقصر (مصر)، (الخرطوم (السودان، والقيروان (تونس)، تطوان ومراكش (المغرب).

هذا ويتضمن برنامج مهرجان نواكشوط للشعر العربي أمسيات وقراءات شعرية وندوات فكرية يشارك فيها الشعراء (سيد الأمين بناصر، أحمد الشيخ سعد، محمد المختار أبنو، الشيخ نوح، أما علي حاجب، السالكة المختار، المصطفى الدنبجه، باب رمضان، أبوبكر أباه الحسين، كيدي يورو، محمدن إسلمو، فاطمة محمد سعد بوه)، حيث يبدأ برنامج يوم الافتتاح بتقديم فقرة من الفلكلور الموسيقي الموريتاني، وكلمة لـ (دائرة الثقافة، بيت الشعر)، يليها تقرير مصور عن أنشطة بيت الشعر، وقراءات شعرية وتكريم المشاركين.

أما اليوم الثاني، تبدأ فعالياته بأمسية شعرية، بالإضافة إلى توقيع أعمال أدبية (مجموعات شعرية و كتب نقدية )، كما تتضمن فعاليات اليوم الثالث ندوة نقدية (الشعر و العلوم الإنسانية( يشارك فيها ( الدكتور يعقوب القاسم، الدكتور محمد الأمين، الدكتور عبد الله أحمد فال، الدكتور سيدي محمد حد أمين) تليها تكريم المشاركين في الندوة، و تتواصل فعاليات اليوم الثالث بقراءات شعرية لشعراء من موريتانيا.