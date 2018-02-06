سوق الجبيل ينظم ورشة عمل بالتعاون مع "الشارقة للفنون""

الشارقة 24:

استقبل سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول مؤخراً، ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون بعنوان "التجربة الحية لسوق السمك ومزادها في الشارقة"، وذلك بمشاركة حوالي 20 مشارك تنوعت اختصاصاتهم بين التصوير الفوتوغرافي، والرسم، والتصميم.

تعد هذه الورشة واحدة من ضمن العديد من الورش التي تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون في سوق الجبيل باعتباره وجهة عائلية تحتضن الفعاليات الجاذبة، وتستقبل المواطنين والمقيمين والسيّاح على حد سواء للتسوق، والمشاركة في مزادات السمك المشوقة وذات الشعبية الكبيرة، وغيرها من الاحتفالات والمهرجانات الموسمية.

وقال حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "نأمل من خلال تعاوننا مع مؤسسة الشارقة للفنون أن ندخل البهجة إلى قلوب زوار السوق، ومن المهم إطلاع أجيال المستقبل على خفايا حرفة الصيد، وذلك لنساعدهم على فهم قوانين البيئة، ولماذا يتوجب عليهم المساعدة في الحفاظ عليها باعتبارها جزءاً من هويتنا الوطنية وتراثنا الأصيل".

وأضاف: "نعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في إمارة الشارقة، حيث تتيح هذه الفعاليات فرصة الاطلاع على تاريخ حرفة الصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقاليد الشعبية من خلال مزاد السمك التقليدي الذي يُقام في السوق يومياً بعد صلاة العصر".

بدورها قالت ريم شديد نائب رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: "يهدف هذا النوع من الورش التي تنظمها المؤسسة والمتعلقة بإشراك المجتمع المحلي، إلى التعمق في تفاصيل التجارب الحياتية اليومية التي يمرون بها، فتأخذهم في رحلة متكاملة من بداية صيد السمك وحتى بيعه وطهيه، حيث يتعامل المشاركون خلالها مع الصيادين والبائعين والدلالين ويكتسبون معلومات تساعدهم على توثيق هذه الرحلة من وجهة نظرهم الخاصة عبر وسائط متعددة."

قام المشاركون بجولة في السوق لمدة 5 ساعات، شاهدوا خلالها عملية تحميل الأسماك في القوارب، والكيفية التي تدار بها مزادات الأسماك، والتعرف على مختلف أنواع الأسماك والخصائص التي تتميز بها وحقائق أخرى عن الأصناف المحلية، وذلك لتسليط الضوء على الرحلة التي يقطعها الصيادون لصيد السمك وبيعه في مزادات سوق الجبيل.

كما وثق المشاركون جولتهم من خلال عدة وسائط تضمنت الرسم والتصوير الفوتوغرافي وغيرها، واختتمت الجولة بعرض الأعمال التي نفذها المشاركين.