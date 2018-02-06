19 فائزاً في جائزة الشارقة للإبداع العربي بالدورة الـ 21

الشارقة 24:

أعلن محمد إبراهيم القصير، أمين عام جائزة الشارقة للإبداع العربي، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، أسماء الفائزين في الدورة الـ 21، حيث بلغ عددهم 19 فائزاً وفائزة من دول عربية مختلفة، وذلك في مجالات الشعر، والقصة القصيرة، والرواية، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد.

وأكّد القصير، خلال مؤتمر صحافي عقد في الدائرة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور مشرف الجائزة علياء غزال، إن 365 مشاركاً من بلدان عربية مختلفة ودول غير عربية، تقدموا للظفر بالجائزة، فيما نالها 19 مبدعاً، موضحاً في الوقت نفسه أن هؤلاء المشاركين سينضمون إلى ساحة الأدب من خلال الجائزة".

وحول أرقام الفائزين في الدورات السابقة منذ تأسيس الجائزة، ورفد الكتبة العربية بعناوين متنوعة، أضاف أمين عام الجائزة: "لقد قدمت الجائزة للساحة الأدبية حوالي 400 فائز وفائزة في حقولها الستّة على مدار دوراتها الـ 21 ورفدت المكتبة العربية بـ 373 عنواناً حتى تاريخه في الشعر والنثر والقصة والرواية والمسرح وأدب الطفل، مما أثرى ولا شك ساحة الفعل الثقافي.

وتابع: "أكثر من عشرين عاماً.. وجائزة الشارقة للإبداع العربي تزهو وتزدهر في ساحة الإبداع العربي احتفاءً واحتفالاً بالمبدعين الشباب .. حيث تتوجه إلى الكتاب الشباب الذين يشكلون حروفهم الأولى ويتلمسون خطواتهم الأولى على درب الإبداع في محاوره المختلفة.. والجائزة حين انطلقت في العام 1997 بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، كانت الرائدة في وقتها، لأنها توخت شباب الأدباء دعماً لهم ومساندة على درب التألق والوصول".

وواصل القصير حديثه، وقال: "اليوم وبعد 21 دورة راكمت الجائزة من صدقيتها وتوجهها فكشفت النقاب عن عشرات من المبدعين في مجالات الكتابة المتنوعة .. وكانت الضوء الأول الذي رافقهم وأنار لهم طريق التألق والظهور وفتحت الباب لمئات الحاصلين عليها والذين أصبحوا متألقين في ساحة الإبداع العربي بل والمهني".