المغرب تستضيف ملتقى الشارقة للسرد سبتمبر المقبل

الشارقة 24:





تلقت دائرة الثقافة بالشارقة دعوة من معالي السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في المملكة المغربية، لحضور فعاليات معرض الدار البيضاء للكتاب في الفترة من 10 - 14 فبراير الجاري، الذي ينظم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ومن ضمنها أنشطة دار الشعر في تطوان، حيث تنظم الدار في المعرض فعالية ليالي الشعر التي تتضمن قراءات شعرية لـ 16 شاعراً وشاعرة، بالإضافة إلى عروض للفلكلور الموسيقي المغربي.

وقال سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، "تلقينا ببالغ المحبة والسرور هذه الدعوة التي تعزز التبادل الثقافي بين كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر هذه المشاركة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين الشارقة والمؤسسات الثقافية العربية والدولية".

وأضاف سعادته، أن المشاركة في المعرض تعزز التعاون القائم بين الشارقة والمغرب، كون الشارقة حاضنة للإبداع وداعمة للمواهب في مختلف مجالات الثقافة في الوطن العربي كافة، واستمراراً للتعاون الثقافي بين البلدين، والذي توج بافتتاح دار الشعر في تطوان ومراكش.

كما ذكر سعادة العويس "يحظى المغرب أسوة بالبلدان العربية بمكانة خاصة نظراً لدوره في إثراء الساحة العربية بالمنتج الفكري والإبداعي المميز، وتكريساً لهذا التميز تنظم دائرة الثقافة بالشارقة الدورة الـ 15 لملتقى الشارقة للسرد خلال سبتمبر المقبل من العام الجاري، بمشاركة كوكبة من المبدعين والنقاد في الوطن العربي والمهجر بمدينة الرباط، حيث أكد معالي الوزير محمد الأعرج الاستعداد الكامل لاستضافة الدورة الـ 15 لملتقى الشارقة للسرد في سبتمبر القادم، مثمناً جهود صاحب السمو حاكم الشارقة بتفعيل المشهد الثقافي العربي، ودعمه اللامحدود للثقافة العربية في كافة مجالات الأدب والفنون.