معرض يضم 50 ديواناً للشعر الشعبي في الشارقة

سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



أعلن سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إقامة معرض يضم 50 ديواناً للشعر الشعبي "طبعة أولى".. ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الرابعة عشرة التي تنطلق في الفترة من 7- 13 فبراير الجاري، وهذه الدواوين كانت أصدرتها الدائرة .



وأضاف أن رابطة الشعر الشعبي تقوم بجمع الإبداعات العربية في مجال الشعر الشعبي والأخذ بيد المبدع العربي وتوفير مكتبة سمعية بصرية إضافة لإصدار دواوين شعرية على مستوى المنطقة العربية لتكوين مكتبة تخصصية في هذا السياق تضم إلى جانب الدواوين دراسات و أبحاثاً و كتباً نقدية للشعر الشعبي على مستوى عربي.