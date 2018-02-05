المنتدى الإسلامي بالشارقة ينظم دورة النحو الميّسر

الشارقة 24:



احتفاءً باختيار الشارقة عاصمة للكتاب للعام 2019، نظم المنتدى الإسلامي بالشارقة اليوم الإثنين، دورة تدريبية جديدة، بعنوان "النحــو الميســـر"، وتسعى الدورة التدريبية التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، على مسرح دائرة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرحمانية، إلى تطوير مهارات الكتابة اللغوية وضبطها نحوياً، و تعليم العربية وتبسيط الصعوبات التعليمية للقواعد النحوية، حيث تناقش السبل والأدوات التي تعزز واستخدام اللغة وفق للقواعد النحوية.



قدم الدورة أستاذ اللغة العربية في جامعة الشارقة، الدكتور فكري النجار، حيث تناول الترجمة للإمام محمد بن داود الصنهاجي، كما تناول بالبيان أهمية علم النحو، وضرورة تعلمه وأسبابها ومبرراتها، كما شرح المطالب والمسائل النحوية التي ينضوي عليها متن المقدمة الآجرومية.



وأوضح سعادة آمين عام المنتدى الإسلامي الدكتور ماجد بوشليبي، بأن تكريم الشارقة عاصمة للكتاب عاصمة للعام 2019، هو ثمرة للجهود المباركة التي تبذلها إمارة الشارقة في هذا الاتجاه الثقافي والحضاري، والمبادرات النوعية والعالمية في أهدافها التي تنفذها مؤسسات العمل الثقافي في أرجاء الإمارة، ويشهدها العديد من أفراد المجتمع.



وأضاف " إن العربية هي اللغة الفريدة الذي كرمها الله عز وجل بأن جعلها لغة القرآن الكريم، كما تتسم بخصال مميزة عن نظيراتها من اللغات، وذلك لجزالة ألفاظها، وقدرة استيعابها المعاني الجليّة، ولها قابلية مواكبة علوم عصرها".

وأكد د. ماجد على أن المنتدى الإسلامي أطلق برنامج اللغة العربية، خصيصاً للاحتفاء بتكريم الإمارة عاصمة عالمية للكتاب عام 2019، وذلك عبر أجندة مبادرات أكاديمية، وسلسلة برامج تدريبية متخصصة، والتي تسعى إلى توفير المعارف الأصيلة حول اللغة العربية، وعلومها وتاريخها، إضافة إلى إعداد الباحثين والدارسين وفق مساقات علمية وتدريبية متواصلة.



ونوه أمين عام المنتدى د. ماجد إلى أن المنتدى الإسلامي حريص على تدعيم الحراك الثقافي بالإمارة، عبر العديد من أنشطة الثقافة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات الأكاديمية ودوائر والهيئات الحكومية ذات الشراكة المجتمعية، حيث يسهم تلقيي الموظفين للمادة الأكاديمية النظرية، والتدريب المصاحب والمتخصص بعلوم اللغة والنحو، يسهم في تأهيل الأفراد على النحو المطلوب، حيث تعد العربية وسيلة التواصل لأئمة المساجد والوعاظ والدعاة في دائرة الشؤون الإسلامية، وأداة التعليم والتلقين في الثقافة الإسلامية.