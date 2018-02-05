اللجنة الثقافية والمجتمعية بـ "كلباء" تزور نادي الذيد

الشارقة 24:

قام وفد من اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، بزيارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات الثقافية والمجتمعية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد خليفة سلطان الجاري أمين السر العام وخليفة مبارك الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، فيما ضم الوفد الزائر علي عبدالله الزعابي وأسد علي محمد وخالد سلطان القايدي أعضاء اللجنة الثقافية والمجتمعية.

وقدم خليفة الكتبي شرحاً تفصيلياً عن الإجراءات الإدارية والفنية التي تقوم بها اللجنة الثقافية قبل وأثناء وبعد إقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية وآلية تنفيذ الأنشطة وتشكيل فرق العمل التخصصية مبيناً العديد من الفعاليات الرئيسية التي نفذها النادي ضمن الخطة السنوية.

بعدها تم اصطحاب الوفد في جولة ميدانية للمرافق الثقافية بنادي الذيد وكذلك للاطلاع على البرامج الإلكترونية التي توثق عمل اللجنة الثقافية وبعض النماذج الإدارية الخاصة باستطلاع رأي المشاركين عن البرامج والفعاليات المختلفة.

وأكد الوفد الزائر أن الزيارة تأتي ضمن برنامج النادي لمد جسور التعاون البناء مع مختلف الأندية خدمة للعمل الثقافي والمجتمعي، وللاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات العمل الثقافي والمجتمعي لتطوير النادي في كافة المجالات.