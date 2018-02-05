اختتام مهرجان سلطان بن زايد التراثي

الشارقة 24 – وام:



اختتمت الأحد - بحضور ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات - فعاليات الدورة الثانية عشرة لـ "مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018" بتتويج الفائزين بمزاينة الإبل لفئة "حول" وتكريم اللجان والرعاة والإعلاميين كافة الذين ساهموا في إنجاح المهرجان.



وشكلت مزاينة الإبل "حول" مسك ختام المهرجان حيث تمت ضمن ثلاثة أشواط هي "شوط القياسات للشيوخ ومن يرغب من القبائل" و"شوط أبناء القبائل الفضي" و"شوط أبناء القبائل الذهبي" كما تم تتويج الفائزين بالشوط المفتوح لمسابقة المحالب.