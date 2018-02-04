انطلاق تصفيات مسابقة "المخزون اللغوي" بمكتبة الشارقة العامة

الشارقة 24 – وام:



انطلقت في مكتبة الشارقة العامة الجولة الأولى من تصفيات مسابقة "المخزون اللغوي"، التي تنظمها جمعية حماية اللغة العربية لتعزيز الكفاءة اللغوية وتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التعليم العام.



وكانت الجمعية أطلقت المسابقة في نهاية العام الماضي، وأتاحت الفرصة للطلاب والطالبات من مختلف إمارات الدولة لحفظ خمس قصائد منتقاة من عيون الشعر العربي، والتنافس في حفظها وإلقائها للدخول في التصفيات النهائية التي ستقام في لقاء احتفائي باللغة العربية.



وحدد سعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية الهدف من هذه المسابقة بأنه تعزيز للسليقة اللغوية، وتنمية للرصيد اللغوي وتأكيد على مكانة مهارة الحفظ في تكوين الذخيرة اللغوية للطلاب.



وقال إن أحد الأهداف الرئيسية للمسابقة هو دعم جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير تعليم اللغة العربية تحقيقاً للتكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية في تحقيق رؤية 2021 بأن تكون الإمارات مركز الامتياز في اللغة العربية.