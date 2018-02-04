"الرافد" يضم في عدده الجديد سلسلة من المواضيع المتنوعة

الشارقة 24:

استهلت "الرافد" بكلمة رئيس تحريرها الدكتور عمر عبد العزيز مدير إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة بالشارقة، في عدد شهر فبراير 2018 حيث جاء فيها: "يستعيد الشعر العربي وهجه الأكثر شمولاً وتقطيراً من خلال المواسم الشعرية بالشارقة، ذات الصلة الحصرية بالمبادرة الكبرى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتصلة ببيوت الشعر العربي، انطلاقاً من الشارقة، وحتى العالم العربي، بالإضافة إلى بيت الشعر الشعبي بالشارقة، وما يباشره من عناية أفقية بأنماط الشعر الشعبي في ذات الجغرافيا الثقافية الأنثربولوجية العربية الشاملة".

وتضمن صفحات العدد الجديد (246) على 19 موضوعاً بين تراث، حضارة، إسلاميات، إبداعات، فنون، منوعات، أشعار وقصص، ومن أبرز مواضيعها: (نافذة على ثقافات العالم)، حيث تناول زكريا أحمد كتاب طريق الفنان: الطريق الروحي إلى الإبداع الأسمى للكاتبة الأميركية جوليا كاميرون والذي غير حياة الكثيرين، (اللغة الإعلامية)، للدكتور هشام الدباغ تطرق لقضية الفصحى والعاميات في الإعلام بأنواعه، (الإيقاع اللغوي في اللسان العربي) للأستاذ عبد الله بن ناجي، تطرق للكم والكيف في الإيقاع اللغوي في اللسان العربي، (علي حرب وسياسة الفكر) للدكتور محمد آيت تعرابت شرّح سياسة الفكر، (القصص الخرافية) ترجمة لمحمد ياسر منصور عن أصل القصص الخرافية والذي يكشفه علم الوراثة، (الأمير عبدالقادر الجزائري) لمكي أم السعد، استعرض سيرة الأمير وبطولاته وإنجازاته، (عندما يسكت المؤرخ المعاصر) علاء مصري النهر، وقد كتب عن صمت الخوف الذي لاقاه أكثر المؤرخين وسكوتهم عن أهم الحوادث التاريخية، (متاهات المعري) لحسونة المصباحي عن حياة أبي العلاء المعري، (دراسات في الخطاب)، الموضوع عبارة عن وصف للكتاب لعبد الرزاق القلسي، (أحمد عنتر مصطفى)، حوار حمزة قناوي مع الشاعر أحمد، (الخطاب المقدماتي في المتون الروائية)، هي عتبة نصية أم توجيه إيديلوجي للدكتور حبيب بوهرور، (مانويل فرناندث غونثالو)، التأريخ بالرواية عند مانويل لحسني مليطات، (أحمد حافظ وجعفر أحمد) للدكتورة هويدا صالح حول الدلالات النفسية والبناء الجمالي في تجربتيهما.

أما في التراث والحضارة فكانت أبرز العناوين: (أسواق الحجاز في العصر المملوكي في موسم الحج، المسجد الكبير في بوركينا فاسو، التأثير المتبادل بين الآداب، غييرمو غوثالبيس بوستو، كتاب المناظر لابن الهيثم، جامع الحاكم بأمر الله، متحف الخزف الإسلامي، قصر الأحلام في لبنان).

وفي الإبداعات والفنون: (أون كاواراو، هل مازالت الانطباعية خياراً ممكناً، 43 عاماً على رحيل الفنانة الشهيرة أم كلثوم سّط ناصر عراق الضوء خلالها على تجربة أم كلثوم الغنائية عامة والسينمائية بشكل خاص، جاذبية سري فنانة استثنائية، يوهان أوغست سترندبرج، التجريب في المسرح، جورج بهجوري).

حظيت المختارات الابداعية بـ "الرافد" (القصص والأشعار) بنوعيتها المتجددة عناوينها: موعد، فراشة، قنبلة الذكريات، الحقيقة، عصفور الطيار، قبلة الكون، أعراس الياسمين، زغب الحواصل، أخيراً كتب الأستاذ عبد الفتاح صبري عن (ظلال المكان).

أما كتاب "الرافد" فهو مقاربة نقدية بعنوان (الباحث عن الحقيقة.. معاناة الواقع ووهج التمرد) للدكتور كمال سعد محمد خليفة.