"دبا الحصن للمسرح الثنائي" ينطلق 22 فبراير

الشارقة 24:



تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، بمشاركة خمسة عروض أنتجت خصيصاً لتقدم في المهرجان الذي انطلق قبل ثلاث سنوات في إطار خطة الشارقة الهادفة إلى توسيع وتنويع منصات النشاط المسرحي بحيث تشمل جميع مدن ومناطق الإمارة.



ويعنى المهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة، بالعروض المسرحية الثنائية، التي تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامي القائم بين شخصيتين فوق الخشبة، كما يستضيف العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة مثل ورش التدريب الموجهة لمشرفي المسرح في المدارس، إضافة إلى الندوات النقدية التي تعقب تقديم العروض يومياً، والتي تشكل بحواراتها وبما تعرفه من تعدد وتنوع في وجهات النظر منصة للتفاعل والتواصل بين المشاركين.



ودعت إدارة المهرجان العديد من المسرحيين العرب للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة، التي تحتضن الدورة (15) من ملتقى الشارقة للمسرح العربي ويأتي هذه السنة تحت شعار " الفضاء المسرحي.. التوجهات الجديدة وآفاقها" بمشاركة نخبة من الباحثين المحليين والعرب.



وفي برنامج العروض، تشارك الإمارات بمسرحية " فردة دماغ" من تأليف جاسم الخراز وإخراج إبراهيم سالم الذي سيشارك كممثل في العرض أيضا صحبة مرعي الحليان في العرض (فرقة المسرح الحديث).



ومن المغرب يأتي عرض "جون لينون لم يمت" دراماتورجيا وإخراج عماد فجاج (فرقة زنقة آرت)، وتحت عنوان "العرس الوحشي" تأليف فلاح شاكر وإخراج محمد الجراح تأتي المشاركة الأردنية (فرقة المسرح الجامعي)، أما سلطنة عمان فتشارك بمسرحية "العاصفة" من تأليف وإخراج عماد الشنفري (فرقة صلالة الأهلية) وتشارك مصر بمسرحية "الخلاص" من تأليف وإخراج محمد مرسي (فرقة المشوار المسرحية).



وتقدم هذه العروض في مسرح المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، في الفترة المسائية، كما تحتضن صالات المركز ورش التدريب والندوات.