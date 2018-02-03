حسين الجسمي يُطرب جمهور الكويت بأولى حفلات "فبراير 2018"

الشارقة 24:

بالنشيد الوطني لدولة الكويت، استهل الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، حفلته الغنائية في أولى حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2018"، عندما طلب من الجمهور الوقوف من أجل أداء كلمات النشيد معه، ليبحر بعدها بكل شموخ في مجموعة كبيرة من أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير الحاضر في مسرح الأوبرا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، مؤكداً أنه جاء من دار زايد التي تحتفل هذا العام 2018 بـ "عام زايد"، إلى دار صباح الإنسانية بكل فخر وعزة وأخوة.

ووفاءً وحباً للراحل الفنان أبو بكر سالم، قدّم الجسمي خلال الحفل ولأوّل مرّة أغنية "نار حبك" وسط تفاعل وطرب الجمهور عليها، ثم استأذنهم ليغنّي رائعة جديدة من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز بعنوان "نصف الفراق" لحنّها "الجبل" وأدّاها من خلال عزفه المنفرد على البيانو، بالإضافة الى أغنيته الجديدة "أحبك".

ونوّع حسين الجسمي برنامجه الغنائي، وتنقل بين الأغاني العاطفية والهادئة الرومانسية والسريعة ذات الإيقاعات الشرقية، برفقة فرقته الموسيقية ذات العدد الضخم، والتي تضمنت أهم الموسيقيين والعازفين من أستراليا وتركيا ومصر والإمارات.

وختم الجسمي الحفل بالأغنية الوطنية "أصبح المجد هنا"، التي تحمل حباً كبيراً للكويت وأهلها.